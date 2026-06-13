Άνω Λιόσια: Βίντεο από την στιγμή που αστικό λεωφορείο καρφώνεται σε τσιμεντένια κολώνα της ΔΕΔΔΗΕ – 3 τραυματίες
Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου δέκα επιβάτες
Σοκαριστικά βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης αστικού λεωφορείου με κολώνα της ΔΕΔΔΗΕ στα Άνω Λιόσια κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να καρφωθεί σε τσιμεντένια κολώνα ηλεκτρισμού.
Στο όχημα επέβαιναν περίπου δέκα επιβάτες, εκ των οποίων τρεις (ένας άνδρας και μία γυναίκα) τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
πηγή στην Google
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