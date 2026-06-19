Όλυμπος: Καρέ-καρέ η επιχείρηση διάσωσης δύο πεζοπόρων που χάθηκαν – Ένας τραυματίας (βίντεο)

Περιπέτεια με αίσιο τέλος είχαν δύο νεαροί πεζοπόροι που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη δασική περιοχή του ρέματος Ορλιά του δήμου Δίου-Ολύμπου Πιερίας.

Οι δύο περιπατητές αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη δασική περιοχή στην ευρύτερη περιοχή στον Όλυμπο.

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Μετά από κλήση ενός φίλου τους στο 199, κινητοποιήθηκαν άμεσα 18 πυροσβέστες από την Π.Υ. Κατερίνης και την Π.Υ. Λιτοχώρου, μαζί με 2 ορειβατικές ομάδες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ.

Τελικά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους προσεγγίσουν τους δύο νεαρούς, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

Ο ένας από τους δύο τραυματίες τοποθετήθηκε σε φορείο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν με ασφάλεια μέσω του κεντρικού μονοπατιού στη θέση Υδραγωγείο, όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επίσης, συνδρομή υπήρξε από τον Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος».