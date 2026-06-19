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ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή καραμπόλα στο Ίλιον – Σοβαρά τραυματισμένοι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας

Πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα

Σφοδρή καραμπόλα στο Ίλιον – Σοβαρά τραυματισμένοι δύο αναβάτες μοτοσικλέτας
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης 18/6 στο Ίλιον, με δύο αναβάτες μοτοσικλέτας να τραυματίζονται σοβαρά.

Όλα έγιναν όταν 48χρονη οδηγός αυτοκινήτου που κινείτο επί της οδού Αλαμάνας στο Ίλιον έκανε αριστερό ελιγμό για να κατευθυνθεί προς την οδό Αιόλου.

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Στη διασταύρωση των δύο οδών συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος, καθώς και με μία μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες που έρχονταν από το αντίθετο ρεύμα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο αναβάτες της μηχανής ηλικίας 24 και 22 ετών, με τον πρώτο να διακομίζεται στο «Γεννηματάς» και τον δεύτερο στο «Αττικόν».

Τροχαίο στο Ίλιον

Η έρευνα των Αρχών για τα ακριβή αίτια του τροχαίου είναι σε πλήρη εξέλιξη.

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