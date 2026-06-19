Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ 2026
Μετά τις 22:00 όλα τα ματς
Η δράση στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται σήμερα (19/6) και στο πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων υπάρχουν τέσσερις αγώνες οι οποίοι αρχίζουν μετά τις 22:00.
Στις 22:00 (ΕΡΤ2) ΗΠΑ και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο παιχνίδι κορυφής του τρίτου ομίλου. Στη 01:00 (ΕΡΤ2) μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη, ενώ στις 03:30 (ΕΡΤ1) η Βραζιλία θα ψάξει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αϊτή.
Τέλος, στις στις 06:00 (ΕΡΤ2), Τουρκία και Παραγουάη αναζητούν το πρώτο τρίποντο που θα τους βάλει στο παιχνίδι της πρόκρισης στον 3ο όμιλο.
Οι αγώνες του Μουντιάλ 2026 σήμερα
ΗΠΑ – Αυστραλία (22:00, ΕΡΤ2)
Σκωτία – Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ2)
Βραζιλία – Αϊτή (03:30, ΕΡΤ1)
Τουρκία – Παραγουάη (06:00, ΕΡΤ2)
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