Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους σημερινούς αγώνες του Μουντιάλ 2026

Η δράση στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται σήμερα (19/6) και στο πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων υπάρχουν τέσσερις αγώνες οι οποίοι αρχίζουν μετά τις 22:00.

Στις 22:00 (ΕΡΤ2) ΗΠΑ και Αυστραλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο παιχνίδι κορυφής του τρίτου ομίλου. Στη 01:00 (ΕΡΤ2) μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία και Μαρόκο δίνουν τη δική τους μάχη, ενώ στις 03:30 (ΕΡΤ1) η Βραζιλία θα ψάξει την πρώτη της νίκη κόντρα στην Αϊτή.

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Τέλος, στις στις 06:00 (ΕΡΤ2), Τουρκία και Παραγουάη αναζητούν το πρώτο τρίποντο που θα τους βάλει στο παιχνίδι της πρόκρισης στον 3ο όμιλο.

Οι αγώνες του Μουντιάλ 2026 σήμερα

ΗΠΑ – Αυστραλία (22:00, ΕΡΤ2)

Σκωτία – Μαρόκο (01:00, ΕΡΤ2)

Βραζιλία – Αϊτή (03:30, ΕΡΤ1)

Τουρκία – Παραγουάη (06:00, ΕΡΤ2)