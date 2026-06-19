Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ισμαέλ Κονέ: Ο τραυματισμός που σόκαρε τον πλανήτη – Δεν το πίστευε ο αντίπαλος του (βίντεο)

Το Κατάρ - Καναδάς σημαδεύτηκε από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό

Ισμαέλ Κονέ: Ο τραυματισμός που σόκαρε τον πλανήτη – Δεν το πίστευε ο αντίπαλος του (βίντεο)
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 10:02

Ένα τρομακτικό γεγονός σημειώθηκε στο παιχνίδι Κατάρ – Καναδάς για το Μουντιάλ 2026 όταν ο Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) αποχώρησε με φορείο καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό πόδι.

Ο μέσος της Σασουόλο έπεσε κάτω μετά από μία μονομαχία με τον Μαντίμπο, ο οποίος δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με εννιά. Αμέσως μετά τη σκληρή αυτή φάση, παίκτες και των δύο ομάδων έδειχναν σοκαρισμένοι, με τους συμπαίκτες του Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) να κοιτούν αποσβολωμένοι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παίκτες σχημάτισαν κύκλο γύρω από τον Καναδό μέσο, ενώ ο Μαντίμπο έδειχνε σοκαρισμένος πιάνοντας το κεφάλι του. Ο Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) αποχώρησε εντέλει με φορείο κάνοντας μάλιστα νεύμα στους οπαδούς που τον αποθέωσαν.

Λίγο αργότερα, ο Καναδάς πέτυχε και τέταρτο τέρμα, με τον Σαλιμπά να το αφιερώνει στον τραυματία συμπαίκτη του.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ