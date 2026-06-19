Ισμαέλ Κονέ: Ο τραυματισμός που σόκαρε τον πλανήτη – Δεν το πίστευε ο αντίπαλος του (βίντεο)

Ένα τρομακτικό γεγονός σημειώθηκε στο παιχνίδι Κατάρ – Καναδάς για το Μουντιάλ 2026 όταν ο Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) αποχώρησε με φορείο καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό πόδι.

Ο μέσος της Σασουόλο έπεσε κάτω μετά από μία μονομαχία με τον Μαντίμπο, ο οποίος δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με εννιά. Αμέσως μετά τη σκληρή αυτή φάση, παίκτες και των δύο ομάδων έδειχναν σοκαρισμένοι, με τους συμπαίκτες του Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) να κοιτούν αποσβολωμένοι

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Οι παίκτες σχημάτισαν κύκλο γύρω από τον Καναδό μέσο, ενώ ο Μαντίμπο έδειχνε σοκαρισμένος πιάνοντας το κεφάλι του. Ο Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) αποχώρησε εντέλει με φορείο κάνοντας μάλιστα νεύμα στους οπαδούς που τον αποθέωσαν.

Λίγο αργότερα, ο Καναδάς πέτυχε και τέταρτο τέρμα, με τον Σαλιμπά να το αφιερώνει στον τραυματία συμπαίκτη του.