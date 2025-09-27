Μεταμόρφωση: Βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή με 4 τραυματίες – Ξεκίνησε για ένα «γιατί με κοιτάς»

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην Μεταμόρφωση μετά από αιματηρή συμπλοκή που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από τον χώρο της εκδήλωσης δύο μεγάλες παρέες, περίπου 20 ατόμων η καθεμία, άρχισαν να λογομαχούν για ασήμαντη αφορμή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η ένταση ξέφυγε, με αποτέλεσμα να βγουν μέχρι και μαχαίρια.

Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 02.30 στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Ερμού στην Μεταμόρφωση, σε γλέντι της Ένωσης Κρητών, όταν ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός που μετατράπηκε σε μάχη σώμα με σώμα.

Όπως έγινε γνωστό, αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή στάθηκε μία λογομαχία ανάμεσα σε αλλοδαπούς και Έλληνες τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κρητικό γλέντι. Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο αλβανικής καταγωγής είπε «γιατί με κοιτάς, φύγε να περάσω» σε Έλληνα οδηγό με τις δύο παρέες να έρχονται στα χέρια.

Το φραστικό επεισόδιο ξεκίνησε για το ποιος θα περάσει πρώτος και στη συνέχεια ο Έλληνας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πήρε τηλέφωνο τους φίλους του που συμμετείχαν στο γλέντι, κίνηση που αντίστοιχα έκανε και ο Αλβανός. Πάνω στη συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο οδηγοί των οχημάτων και ακόμη τρία άτομα με καταγωγή από την Αλβανία.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε κι ένας Έλληνας τη στιγμή που επενέβη για να σταματήσει τον καβγά. Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρθηκαν 4 τραυματίες και ένας σε ιδιωτική κλινική.

Ο Έλληνας οδηγός αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από το νοσοκομείο και αναζητείται από την Αστυνομία για να καταθέσει. Το MEGA έφερε στο φως βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή και την στιγμή όπου έφθασε και γιατρός, για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα»: «Υπήρξε μία συμπλοκή από δύο παρέες έξω από το χώρο της εκδήλωσης. Απ’ ότι λένε από τα διπλανά τραπέζια, ήταν δύο παρέες, οι οποίες έπιναν ασυστόλως.

Συνεπλάκησαν ως όχλος. Βρέθηκαν δύο από αυτούς στο έδαφος μαχαιρωμένοι. Η εκδήλωση δεν επηρεάστηκε, συνέχισε».