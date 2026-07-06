Μαρκόπουλο: Συνελήφθη 23χρονος τράπερ για παράνομη οπλοκατοχή

Στα χέρια των αρχών έπεσε το απόγευμα του Σαββάτου (04.07) ένας 23χρονος καλλιτέχνης της τραπ μουσικής σκηνής, καθώς μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα ένα ενεργό πυροβόλο όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Μαλακάσας – Μαρκοπούλου, πλησίον του κόμβου Μαρκοπούλου.

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Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ εντόπισαν ένα πολυτελές, μαύρο SUV υψηλού κυβισμού σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, έξω από το οποίο βρισκόταν ο νεαρός τράπερ μαζί με δύο ακόμη άτομα.

Κατά τη διάρκεια της σωματικής έρευνας και του ελέγχου στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν πεταμένο στο οδόστρωμα, ακριβώς κάτω από την πλευρά του συνοδηγού, ένα πιστόλι των 9 mm. Το όπλο έφερε γεμιστήρα με πέντε φυσίγγια, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται σφαίρα στη θαλάμη.

Η παραδοχή του 23χρονου και οι ισχυρισμοί του

Ο νεαρός καλλιτέχνης ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για το όπλο, υποστηρίζοντας πως το προμηθεύτηκε για τις ανάγκες της δουλειάς του.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στους αστυνομικούς: «Το πήρα πριν από περίπου 1,5 χρόνο από έναν Αφγανό στην Ομόνοια. Το πλήρωσα 5.000 ευρώ. Το είχα για γύρισμα ενός video clip»

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κάλυκες.

Αναφορικά με τα ευρήματα αυτά, ο 23χρονος πρόβαλε τον ισχυρισμό ότι «τους είχα ως ενθύμιο από έναν σκοπευτικό όμιλό».

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Όλα τα κατασχεθέντα ευρήματα —το πιστόλι, τα φυσίγγια καθώς και οι κάλυκες από την οικία του— έχουν αποσταλεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια βαλλιστικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο όπλο έχει χρησιμοποιηθεί σε παρελθοντικές έκνομες ενέργειες.