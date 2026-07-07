Φωτιά στην Θέρμη Θεσσαλονίκης – Καίει κοντά σε κατοικίες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης 7/7 καθώς ξέσπασε φωτιά στη θέση Τριάδιο του δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλαστηση στη θέση Τριάδιο του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης περίπου στις 16:30.

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Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί πλησίον κατοικιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα. Σύμφωνα με τον χάρτη κίνδυνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα έχει κατηγορία κινδύνου 3.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.