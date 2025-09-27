Μεταμόρφωση: Για ένα «γιατί με κοιτάς» ξεκίνησε η αιμαιτηρή συμπλοκή σε κρητικό γλέντι – Στο νοσοκομείο τέσσερα άτομα

Σε αιματηρή συμπλοκή μετατράπηκε ένα κρητικό γλέντι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.09).

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 02.30 στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Ερμού, σε γλέντι της Ένωσης Κρητών, όταν ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός που μετατράπηκε σε μάχη σώμα με σώμα.

«Τι με κοιτάς»

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER αφορμή για την αιματηρή συμπλοκή στάθηκε μία λογομαχία ανάμεσα σε αλλοδαπούς τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κρητικό γλέντι. Πιο συγκεκριμένα, ένα άτομο αλβανικής καταγωγής είπε «γιατί με κοιτάς, φύγε να περάσω» σε έναν ομοεθνή του, με τις δύο παρέες να έρχονται στα χέρια.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε άγρια μάχη με μαχαίρια, στην οποία έλαβαν μέρος περίπου 20 άτομα.

Προσπάθησε να τους χωρίσει και τραυματίστηκε

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε κι ένας Έλληνας τη στιγμή που επενέβη για να σταματήσει τον καβγά.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να προχωρήσει και σε συλλήψεις.