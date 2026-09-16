Αποκάλυψη DEBATER – Μαζωνάκης: Η «επιστροφή αίματος» στις 16:28, τα πέντε alarm και τα κλειδωμένα κινητά

Δύο ιδιαίτερα σημαντικές εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, οι οποίες βρίσκονται πλέον στη διάθεση του DEBATER, συμπληρώνουν καθοριστικά το ψηφιακό χρονικό της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πρόκειται για δύο έγγραφα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο, έκτασης δέκα σελίδων, αφορά τα ψηφιακά δεδομένα που ανακτήθηκαν από το μηχάνημα. Καταγράφει με ακρίβεια δευτερολέπτου την έναρξη της θεραπείας, δύο ενάρξεις ανταλλαγής αίματος, δύο παύσεις, συνολικά πέντε συναγερμούς «alarm 9» και τη λειτουργία «go to blood return» στις 16:28:17.

Το δεύτερο έγγραφο, έκτασης τεσσάρων σελίδων, αφορά την έως τώρα ψηφιακή εξέταση δύο κατασχεμένων κινητών τηλεφώνων. Η πραγματογνωμοσύνη συνδέει χρονικά τις καταστάσεις κλειδώματος των συσκευών με την πρώτη παύση της θεραπείας και την κλήση προς το ΕΚΑΒ.

Τα ευρήματα δεν πιστοποιούν από μόνα τους την ώρα της καρδιακής ανακοπής, την κατάσταση του τραγουδιστή σε κάθε καταγραφή ή την αιτία του θανάτου του. Δημιουργούν, όμως, ένα πολύ πιο λεπτομερές χρονολόγιο, το οποίο καλούνται πλέον να αξιολογήσουν οι πραγματογνώμονες και οι δικαστικές Αρχές.

Οι 11 κρίσιμες καταγραφές του μηχανήματος

Στον συγκεντρωτικό πίνακα της πραγματογνωμοσύνης καταγράφονται οι ακόλουθες ενέργειες: Ώρα Καταγραφή 14:14:42 Έναρξη θεραπείας – «start treatment» 14:25:32 Πρώτο «alarm 9» – ακολουθεί επικύρωση 14:26:32 Δεύτερο «alarm 9» – ακολουθεί επικύρωση 14:37:46 Πρώτη έναρξη ανταλλαγής αίματος – «start exchange» 15:22:54 Πρώτη παύση θεραπείας – «pause treatment» 15:23:09 Τρίτο «alarm 9» – ακολουθεί επικύρωση 15:45:10 Τέταρτο «alarm 9» 15:45:26 Πέμπτο «alarm 9» – ακολουθεί επικύρωση 15:46:00 Δεύτερη έναρξη ανταλλαγής αίματος 15:46:15 Δεύτερη παύση θεραπείας 16:28:17 Μετάβαση στη διαδικασία επιστροφής αίματος – «go to blood return»

Το πλήρες ιστορικό αποκαλύπτει ότι οι δύο συναγερμοί που είχε ήδη παρουσιάσει το DEBATER αποτελούσαν μόνο την αρχή της ακολουθίας. Στη συνέχεια καταγράφηκαν ακόμη τρεις συναγερμοί του ίδιου τύπου.

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι ότι το τρίτο «alarm 9» εμφανίζεται μόλις 15 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη παύση της θεραπείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθούν ακόμη δύο συναγερμοί στις 15:45:10 και στις 15:45:26, με διαφορά 16 δευτερολέπτων. Στις 15:46:00 καταγράφεται νέα έναρξη ανταλλαγής αίματος, η οποία ακολουθείται από δεύτερη παύση μόλις 15 δευτερόλεπτα αργότερα.

Τα τρία χρονικά διαστήματα που δεν πρέπει να συγχέονται

Από την αντιπαραβολή των εγγραφών προκύπτουν τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το «start treatment» μέχρι την πρώτη παύση μεσολαβούν μία ώρα, οκτώ λεπτά και 12 δευτερόλεπτα .

. Από την πρώτη έναρξη ανταλλαγής αίματος μέχρι την πρώτη παύση μεσολαβούν 45 λεπτά και οκτώ δευτερόλεπτα .

. Από τη δεύτερη παύση μέχρι την καταγραφή «go to blood return» μεσολαβούν 42 λεπτά και δύο δευτερόλεπτα.

Οι χρόνοι αυτοί αποτελούν αποστάσεις μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών εγγραφών. Δεν πρέπει να θεωρηθούν αυτομάτως ως καθαρός ή συνεχόμενος χρόνος πραγματικής θεραπείας.

Χρειάζεται, επίσης, να αποσαφηνιστεί η σχέση τους με την προηγούμενη διαπίστωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για «σοβαρές ενδείξεις» πραγματοποίησης πλασμαφαίρεσης επί 42 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνο ο αρμόδιος τεχνικός πραγματογνώμονας μπορεί να εξηγήσει τι μετρά κάθε χρονόμετρο του συστήματος και ποια λειτουργία αντιπροσωπεύει η κάθε εγγραφή.

Τι σήμαιναν τα πέντε «alarm 9»

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που ενσωματώνεται στην έκθεση, το «alarm 9» ενεργοποιούνταν όταν η πίεση στη γραμμή φλεβικής επιστροφής υπερέβαινε το ανώτατο καθορισμένο όριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως γενικές πιθανές αιτίες το σύστημα ανέφερε:

τσάκισμα της γραμμής,

θρόμβωση στο κύκλωμα,

κλειστό σφιγκτήρα μεταξύ της παγίδας φυσαλίδων και της γραμμής φλεβικής επιστροφής.

Οι οδηγίες προέβλεπαν την αναζήτηση και απομάκρυνση του εμποδίου που προκαλούσε την αυξημένη πίεση. Εφόσον κρινόταν απαραίτητο, προβλεπόταν επίσης μεταβολή του ορίου συναγερμού ή μείωση της ροής του αίματος.

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν τις τεχνικές εξηγήσεις του ίδιου του συστήματος. Δεν αποδεικνύουν ότι υπήρξε θρόμβωση στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη ούτε ότι κάποια από τις πιθανές αιτίες που απαριθμούνται προκάλεσε την ανακοπή του.

Τέσσερις επικυρώσεις – Χωρίς σχετικό σχόλιο ο ένας συναγερμός

Στον συγκεντρωτικό πίνακα, τέσσερις από τις πέντε εγγραφές «alarm 9» συνοδεύονται από την ένδειξη «επικύρωση συναγερμού».

Η καταγραφή στις 15:45:10 εμφανίζεται χωρίς αντίστοιχο σχόλιο, ενώ το επόμενο «alarm 9», στις 15:45:26, φέρει ένδειξη επικύρωσης.

Η πραγματογνωμοσύνη δεν προσδιορίζει:

ποιος βρισκόταν στον χειρισμό του μηχανήματος,

ποιος επικύρωσε τους συναγερμούς,

ποιες διορθωτικές ενέργειες έγιναν,

εάν ελέγχθηκε το κύκλωμα,

ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή σε κάθε χρονικό σημείο.

Η σταδιακή άνοδος της φλεβικής πίεσης

Η έκθεση περιλαμβάνει ακόμη διαγράμματα από τις καταγραφές των παραμέτρων του μηχανήματος.

Μεταξύ των δεδομένων που εμφανίζονται περιλαμβάνονται η πίεση του φίλτρου πλάσματος, η διαμεμβρανική πίεση, η αρτηριακή πίεση του κυκλώματος και η φλεβική πίεση.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι σε συγκεκριμένα σημεία των διαγραμμάτων η φλεβική πίεση λαμβάνει σταδιακά ολοένα υψηλότερες τιμές.

Η επισήμανση γίνεται τόσο για το πρώτο χρονικό τμήμα, στο οποίο καταγράφηκαν οι δύο αρχικοί συναγερμοί, όσο και για το μεταγενέστερο διάστημα μέχρι τη δεύτερη παύση.

Πρόκειται για τεχνική αποτύπωση των παραμέτρων του κυκλώματος και όχι για ιατρικό συμπέρασμα σχετικά με την κατάσταση του ασθενούς.

Η «επιστροφή αίματος» στις 16:28:17

Η τελευταία από τις 11 εγγραφές είναι η λειτουργία «go to blood return», την οποία η έκθεση περιγράφει ως μετάβαση στη διαδικασία επιστροφής αίματος.

Η καταγραφή εμφανίζεται στις 16:28:17, δηλαδή 42 λεπτά και δύο δευτερόλεπτα μετά τη δεύτερη παύση της θεραπείας.

Σύμφωνα με το χρονικό που έχει περιληφθεί στη δικογραφία, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έλαβε το σήμα στις 16:23 και έφτασε στο ιατρείο στις 16:26.

Εφόσον τα δύο χρονικά συστήματα είναι απολύτως συγχρονισμένα, η εγγραφή «go to blood return» εμφανίζεται περίπου δύο λεπτά μετά την καταγεγραμμένη άφιξη του ΕΚΑΒ.

Η χρονική αυτή σύγκριση αποτελεί συσχέτιση των διαθέσιμων εγγραφών και όχι οριστικό πόρισμα. Πρέπει να πιστοποιηθεί ότι τα ρολόγια του μηχανήματος, των κινητών και του ΕΚΑΒ είναι απευθείας συγκρίσιμα.

Η καταχώριση μιας λειτουργίας στο σύστημα δεν αποδεικνύει επίσης, χωρίς τεχνική και ιατρική αξιολόγηση, ποια ακριβώς πράξη πραγματοποιήθηκε εκείνη τη στιγμή και εάν αυτή έγινε επάνω στον ασθενή.

Τι αποκάλυψε η εξέταση των δύο κινητών

Η δεύτερη έκθεση αφορά δύο συσκευές Apple, ένα iPhone 14 Plus και ένα iPhone 11 Pro Max, οι οποίες αναφέρονται με τους κωδικούς «P1-KIN» και «P2-KIN».

Από τη βάση δεδομένων δραστηριότητας των συσκευών ανακτήθηκαν καταγραφές για τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες τα κινητά παρέμεναν κλειδωμένα.

Το συμπέρασμα της πραγματογνωμοσύνης αναφέρει ότι από την πρώτη παύση της θεραπείας, στις 15:22:54, μέχρι και την κλήση στο ΕΚΑΒ:

το πρώτο κινητό βρισκόταν σε κατάσταση κλειδωμένης συσκευής, με εξαίρεση ένα διάστημα 36 δευτερολέπτων ,

, το δεύτερο κινητό βρισκόταν σε κατάσταση κλειδωμένης συσκευής, με εξαίρεση ένα διάστημα 55 δευτερολέπτων.

Η έκθεση δεν αποκαλύπτει στο συγκεκριμένο συμπέρασμα τι έγινε κατά τα σύντομα αυτά διαστήματα, εάν πραγματοποιήθηκε κάποια ενέργεια στις συσκευές ή ποιος είχε κάθε κινητό στην κατοχή του.

Η αναπάντητη κλήση στις 15:33

Στο πρώτο κινητό καταγράφηκε ακόμη εισερχόμενη κλήση στις 15:33, η οποία, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, δεν απαντήθηκε.

Λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με το απόρρητο των επικοινωνιών, στο έγγραφο δεν αναφέρεται ο αριθμός προέλευσης ούτε το πρόσωπο που πραγματοποίησε την κλήση.

Η ίδια η έκθεση διευκρινίζει ότι η εξέταση περιορίστηκε στα στοιχεία που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί άρσης του απορρήτου, καθώς κατά τον χρόνο σύνταξής της δεν είχε περιέλθει στην υπηρεσία σχετικό δικαστικό βούλευμα.

Ξεκλείδωσαν με διαφορά 51 δευτερολέπτων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σχεδόν ταυτόχρονη ενεργοποίηση των δύο κινητών:

Το πρώτο iPhone καταγράφεται ως ξεκλείδωτο στις 16:48:26 .

. Το δεύτερο iPhone καταγράφεται ως ξεκλείδωτο στις 16:49:17.

Η διαφορά είναι μόλις 51 δευτερόλεπτα και η έκθεση χαρακτηρίζει την ενεργοποίησή τους σχεδόν ταυτόχρονη.

Δεν προσδιορίζεται ποιος ξεκλείδωσε τις συσκευές, για ποιον λόγο ούτε ποιες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε αυτές.

Η πρώτη επίσημη «γέφυρα» μεταξύ μηχανήματος και κινητών

Η συμπληρωματική έκθεση για τα τηλέφωνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή χρησιμοποιεί ως χρονικό σημείο αναφοράς την παύση θεραπείας στις 15:22:54, όπως αυτή καταγράφεται στην πραγματογνωμοσύνη του μηχανήματος.

Δημιουργείται έτσι μία πρώτη επίσημη ψηφιακή σύνδεση ανάμεσα στο ιστορικό της θεραπείας και στη δραστηριότητα των δύο κινητών μέχρι την κλήση για επείγουσα βοήθεια.

Ωστόσο, οι συντάκτες επισημαίνουν ότι οι ώρες των κινητών επηρεάζονται από τις ρυθμίσεις των συσκευών, τις ρυθμίσεις των παρόχων και τη ζώνη ώρας. Η αντιστοίχιση πρέπει συνεπώς να ελεγχθεί μαζί με:

τα στοιχεία του ΕΚΑΒ,

τις φωτογραφίες,

το βιντεοληπτικό υλικό,

τις τηλεφωνικές κλήσεις,

τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά αρχεία του ιατρείου.

Σε εξέλιξη η ψηφιακή έρευνα

Η πραγματογνωμοσύνη των κινητών χαρακτηρίζει ρητά τα ευρήματα ως αποτελέσματα της έως τώρα εξέτασης και αναφέρει ότι θα ακολουθήσει νέα συμπληρωματική έκθεση.

Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα στοιχεία από τις συσκευές ή από δεδομένα για τα οποία απαιτείται διαφορετική δικαστική διαδικασία.

Τα νέα έγγραφα προστίθενται στο υλικό που εξετάζεται μετά την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Η αρχική εκδοχή της γιατρού ήταν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου φλεβοκαθετήρα και πριν τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα.

Οι νέες ψηφιακές εγγραφές, οι οποίες περιλαμβάνουν «start treatment», δύο «start exchange», δύο παύσεις, πέντε συναγερμούς και «go to blood return», θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τις απολογίες, τις καταθέσεις και τα ιατροδικαστικά δεδομένα.

Τι δεν αποδεικνύουν τα δύο έγγραφα

Οι δύο εκθέσεις καταγράφουν ψηφιακά γεγονότα και καταστάσεις συσκευών. Δεν αποδεικνύουν από μόνες τους:

πότε ακριβώς άρχισε η καρδιακή ανακοπή,

εάν κάθε λειτουργία του μηχανήματος αντιστοιχεί σε πράξη επάνω στον ασθενή,

ποιος χειριζόταν το μηχάνημα ή τα κινητά,

ποια ήταν η αιτία των συναγερμών,

ποια ήταν η αιτία θανάτου,

εάν υπήρξε ιατρικό σφάλμα ή ποινική ευθύνη.

Η τελική αξιολόγηση ανήκει στους αρμόδιους πραγματογνώμονες, στον ανακριτή και στις δικαστικές Αρχές.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έχουν δικαίωμα να αμφισβητήσουν και να αντικρούσουν τα στοιχεία και τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.