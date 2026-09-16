Ακτινολόγοι: Υπέρηχοι, βιοψίες, αξονικές και γνωματεύσεις… με ολιγοήμερα σεμινάρια 

Την ώρα που οι καταγγελίες παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας για δήθεν γιατρούς που τάζουν θεραπείες, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία αποκαλύπτει πως απεικονιστικές εξετάσεις, γνωματεύσεις και επεμβατικές πράξεις γίνονται κατά κόρον από γιατρούς χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις και ζητά αυστηρότερους ελέγχους σε ιατρεία, κλινικές και μονάδες.

Με επιστολή απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας,τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις καθώς όπως επισημαίνουν, οι ασθενείς δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος τους εξετάζει και τους θεραπεύει.

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Επικίνδυνες πρακτικές

Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία καταγγέλει πως στην πράξη:

•Πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα(κοιλίας, θυρεοειδούς, μαστού) από γιατρούς χωρίς την προβλεπόμενη εκπαίδευση ή το δικαίωμα για τη συγκεκριμένη εξέταση.

•Εκδίδονται γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων —αξονικών, μαγνητικών, μεταξύ άλλων και καρδιάς— από γιατρούς χωρίς την αντίστοιχη αρμοδιότητα.

• Διενεργούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες πράξεις, όπως βιοψίες μαστού, χωρίς διασφάλιση των απαιτούμενων προσόντων, της καταλληλότητας του χώρου και της δυνατότητας αντιμετώπισης επιπλοκών.

• Χρησιμοποιούνται μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και μέτρων ακτινοπροστασίας.

Η ΕΑΕ επισημαίνει ότι ένα ακτινολογικό εργαστήριο υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον χώρο, τον εξοπλισμό και την επιστημονική ευθύνη. «Οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται, επειδή η πράξη πραγματοποιείται σε ιατρείο άλλης ειδικότητας. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει στην πράξη, χωρίς να το γνωρίζουν οι ασθενείς».

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«Τα σεμινάρια δεν αρκούν για τη διενέργεια εξετάσεων»

Όπως καταγγέλουν προβάλλονται ολιγοήμερα σεμινάρια υπερηχογραφίας που δημιουργούν την εντύπωση ότι αρκούν για την αυτοτελή διενέργεια εξετάσεων. Η αγορά ενός μηχανήματος ή η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και δεν απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα.

Επίσης, εκφράζει την ανησυχία της για ρυθμίσεις του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες επιτρέπουν τη διενέργεια ιατρικών πράξεων με ιοντίζουσα ακτινοβολία χωρίς να διασφαλίζεται η απαιτούμενη εκπαίδευση σε ακτινοπροστασία.

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Η Εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ρυθμίσεις που αφορούν την Επεμβατική Νευροακτινολογία και τη Χειρουργική Μαστού, τις οποίες θεωρεί ασύμβατες με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών.

Διαφωνία για την «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Οι ακτινολόγοι απορρίπτουν ως παραπλανητική την ονομασία «Νευροεπεμβατική Ιατρική», θεωρώντας ότι δημιουργεί σύγχυση ως προς τη βασική ειδικότητα και την εκπαίδευση του θεράποντος. Ο ασθενής δικαιούται σαφή ενημέρωση για τα προσόντα του γιατρού στον οποίο εμπιστεύεται την υγεία του.

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Ποιοι πρέπει να ελεγχθούν

Ή Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ζητά από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους να προχωρήσουν σε ουσιαστικό και συστηματικό έλεγχο:

-των ιατρείων και πολυϊατρείων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν μηχανήματα υπερηχογραφίας, με έλεγχο τόσο της νόμιμης εγκατάστασης και χρήσης τους όσο και της ειδικότητας, εκπαίδευσης και νομιμοποίησης των ιατρών που τα χρησιμοποιούν

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-των μονάδων Καρδιολογικής Απεικόνισης, ιδίως ως προς τη διενέργεια και γνωμάτευση εξετάσεων Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας καρδιάς και τη σαφή τήρηση των ορίων μεταξύ της κλινικής καρδιολογικής αξιολόγησης και της άσκησης του ακτινολογικού έργου

-των μονάδων στις οποίες πραγματοποιούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις, με έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της μονάδας, της προβλεπόμενης αδειοδότησης και των απαιτούμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσόντων και δικαιωμάτων άσκησης των σχετικών πράξεων.

-των μονάδων με μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας, της τήρησης των απαιτήσεων του ισχύοντος πλαισίου ακτινοπροστασίας και των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.