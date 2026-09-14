Θάνατος Μαζωνάκη: Κατά την τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα η ανακοπή, σύμφωνα με τη γιατρό

Τη δική της εκδοχή για την ακριβή στιγμή κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή περιέγραψε στις Αρχές η γιατρός που είχε αναλάβει την προετοιμασία του για τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ανακοπή εκδηλώθηκε την ώρα που επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι του τραγουδιστή.

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Πρόκειται για ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού, ο οποίος αξιολογείται μαζί με τα δεδομένα των μηχανημάτων, τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Η χρονική σύμπτωση που περιγράφεται στην κατάθεση δεν αποδεικνύει ότι η τοποθέτηση του φλεβοκαθετήρα προκάλεσε την ανακοπή. Τέτοια αιτιώδης σύνδεση δεν διατυπώνεται στο διαβιβαστικό της δικογραφίας.

Τι κατέθεσε για τη στιγμή της ανακοπής

Η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι του χώρου θεραπείας και ότι του τοποθέτησε τα αυτοκόλλητα για την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού και των ζωτικών του ενδείξεων.

Κατά τη δική της εκδοχή, οι αρχικές ενδείξεις για την αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και τη θερμοκρασία ήταν φυσιολογικές.

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, τοποθέτησε έναν φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι. Όταν επιχείρησε να τοποθετήσει και δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχε τεθεί σε λειτουργία.

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Η ΚΑΡΠΑ και η κλήση στο ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γιατρός σταμάτησε αμέσως τη διαδικασία και κάλεσε σε βοήθεια τον σύζυγό της, ο οποίος συστεγαζόταν μαζί της στο ίδιο ιατρείο.

Οι δύο γιατροί άρχισαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ ζητήθηκε από τη γραμματέα να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ.

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Η γιατρός ανέφερε ακόμη ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε αδρεναλίνη και ότι έγινε προσπάθεια απινίδωσης χωρίς ανταπόκριση.

Η συγκεκριμένη αναφορά για τον απινιδωτή περιλαμβάνεται στις αντιφάσεις που καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι διασώστες κατέθεσαν ότι ενημερώθηκαν πως το μηχάνημα του ιατρείου δεν λειτουργούσε.

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Πότε φαίνεται ότι εκδηλώθηκε η ανακοπή

Η κατάθεση της γιατρού δεν προσδιορίζει την ακριβή ώρα της ανακοπής.

Από το χρονικό του ΕΚΑΒ προκύπτει ότι:

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στις 16:23 το πλήρωμα έλαβε σήμα για άνδρα που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή,

το πλήρωμα έλαβε σήμα για άνδρα που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, στις 16:26 οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο,

οι διασώστες έφτασαν στο ιατρείο, στις 16:40 ξεκίνησε η μεταφορά προς το νοσοκομείο,

ξεκίνησε η μεταφορά προς το νοσοκομείο, στις 16:45 το ασθενοφόρο έφτασε στο «Ελπίς».

Όταν οι διασώστες μπήκαν στο δωμάτιο, βρήκαν τον τραγουδιστή χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Ο απινιδωτής που τοποθέτησαν κατέγραψε ασυστολία, δηλαδή μη απινιδώσιμο καρδιακό ρυθμό.

Το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι ο γιατρός πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ επί περίπου δέκα λεπτά πριν από την άφιξή του. Εφόσον η αναφορά αυτή είναι ακριβής, η ανακοπή είχε γίνει αντιληπτή περίπου στις 16:16.

Πρόκειται, ωστόσο, για χρονική εκτίμηση και όχι για ακριβή ώρα καταγεγραμμένη από ιατρικό μηχάνημα ή αναφερόμενη ρητά στη δικογραφία.

Η καταγραφή των 42 λεπτών

Ο ισχυρισμός της γιατρού ότι το μηχάνημα δεν είχε ακόμη ξεκινήσει εξετάζεται σε συνδυασμό με διαφορετικό εύρημα της έρευνας.

Όπως έχει αποκαλύψει το DEBATER, στο ιστορικό του μηχανήματος εντοπίστηκε καταγραφή που παραπέμπει σε 42 λεπτά πλασμαφαίρεσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έκανε λόγο για σοβαρές ενδείξεις ότι η διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί για αυτό το χρονικό διάστημα.

Το εύρημα αυτό αντιπαραβάλλεται με την εκδοχή της γιατρού ότι βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και της τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων.

Τα ερωτήματα της έρευνας

Οι Αρχές καλούνται πλέον να εξακριβώσουν:

πότε ακριβώς εκδηλώθηκε η ανακοπή,

εάν και για πόση ώρα είχε λειτουργήσει το μηχάνημα,

ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από τη διαδικασία,

ποια φάρμακα ή ουσίες του χορηγήθηκαν,

πότε ξεκίνησε η ΚΑΡΠΑ,

γιατί υπάρχουν διαφορετικές περιγραφές για τη χρήση του απινιδωτή.

Παράλληλα, η γιατρός έχει καταθέσει ότι δεν ζήτησε έγγραφη συγκατάθεση από τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι του είχε παρουσιάσει τη θεραπεία ως διαδικασία χωρίς παρενέργειες ή αντενδείξεις.

Στα ψηφιακά πειστήρια του ιατρείου έχει επίσης εντοπιστεί αρχείο με το όνομα «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ» στο EIS system, το περιεχόμενο του οποίου αναμένεται να εξεταστεί.

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.