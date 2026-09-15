Μαζωνάκης: Αδιαθεσία για την 56χρονη γιατρό μετά την απολογία – Ασθενοφόρο στα δικαστήρια

Ένταση επικράτησε στα δικαστήρια λίγο μετά την ολοκλήρωση της οκτάωρης απολογίας της κατηγορούμενης γιατρού για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, η 56χρονη κατηγορούμενη αισθάνθηκε αδιαθεσία λίγο μετά την έξοδό της από το ανακριτικό γραφείο.

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Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη η απολογία του συζύγου της, ο οποίος μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, διέκοψε τη διαδικασία και έσπευσε στο πλευρό της για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Έφτασε ασθενοφόρο στα δικαστήρια

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, προκειμένου η 56χρονη να δεχθεί ιατρική βοήθεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατηγορούμενη βρισκόταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση και έκλαιγε.

Μάλιστα, φέρεται να ζητούσε από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο να μην της προσφέρουν βοήθεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Η απολογία του συζύγου της

Η αδιαθεσία σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είναι σύζυγος της 56χρονης.

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Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά, προκειμένου να μεταβεί στο σημείο και να τη βοηθήσει.

Οι δύο γιατροί απολογούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

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Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση.

Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.