Ντελαπάρισε νταλίκα μέσα σε σήραγγα στην Κακιά Σκάλα – Ένας τραυματίας (φωτογραφίες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο και στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, περίπου στις 15:30, μία νταλίκα ανετράπη, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, μέσα σε σήραγγα της Εθνικής Οδού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας ελαφρά τραυματίας

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι στο τροχαίο φέρεται να έχει εμπλακεί ακόμη ένα όχημα, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια και να απομακρύνουν τα οχήματα από το οδόστρωμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Λόγω του ατυχήματος τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Κόρινθο πραγματοποιείται μόνο από την αριστερή και τη μεσαία λωρίδα, καθώς οι υπόλοιπες λωρίδες έχουν κλείσει.