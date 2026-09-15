Μαζωνάκης: Ο φάκελος χωρίς ενιαίο ρολόι – 14 ερωτήματα από την άφιξη έως το ΕΚΑΒ

Τέσσερις διαφορετικές εκδοχές για την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, διαφορετικές περιγραφές για τη διάρκεια παραμονής του στον χώρο θεραπείας, μια ένδειξη λειτουργίας 42 λεπτών και δύο διαδοχικά «alarm 9».

Η 14σέλιδη αναφορά της ΕΛ.ΑΣ. προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2026, δεν αποτελεί το τέλος της έρευνας. Καταγράφει το προανακριτικό υλικό ενός συγκεκριμένου σταδίου, τις πρώτες καταθέσεις, τα ευρήματα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τα πειστήρια που είχαν ήδη συγκεντρωθεί.

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Σε αυτά προστέθηκαν αργότερα τα συμπληρωματικά δεδομένα του μηχανήματος, τα οποία έφερε στο φως το DEBATER.

Από την αντιπαραβολή των στοιχείων αναδεικνύονται 14 συγκεκριμένα ερωτήματα. Δεν αποτελούν συμπεράσματα ούτε αποδίδουν ευθύνη. Είναι τα σημεία που καλούνται να απαντήσουν η ανάκριση, οι ψηφιακές και εργαστηριακές εξετάσεις και οι πραγματογνώμονες.

1. Ποια ώρα είχε οριστεί το ραντεβού;

Η γιατρός κατέθεσε ότι το ραντεβού είχε προγραμματιστεί για τις 15:00. Γραμματέας του ιατρείου το τοποθέτησε μεταξύ 13:00 και 13:30, ενώ δεύτερη γραμματέας ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί για ραντεβού στις 13:00.

Η ακριβής ώρα μπορεί να προκύψει από τα ηλεκτρονικά ημερολόγια, τις επικοινωνίες και τα υπόλοιπα ψηφιακά δεδομένα. Στη δικογραφία, πάντως, καταγράφεται ότι τα πραγματοποιημένα ραντεβού στο iCloud διαγράφονταν στο τέλος κάθε ημέρας, σύμφωνα με την πάγια πρακτική που περιέγραψε εργαζόμενη.

Από την αναφορά δεν προκύπτει ότι διαγράφηκε σκοπίμως το συγκεκριμένο ραντεβού.

2. Πότε έφτασε πραγματικά στο ιατρείο;

Οι καταθέσεις τοποθετούν την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη σε τέσσερα διαφορετικά χρονικά σημεία:

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μεταξύ 14:00 και 14:30 ,

, περίπου στις 15:00 ,

, γύρω στις 15:30 ,

, στις 16:00.

Μία νοσηλεύτρια διευκρίνισε στη συμπληρωματική κατάθεσή της ότι η ώρα 15:30 αφορούσε την είσοδο στον χώρο του μηχανήματος και όχι κατ’ ανάγκη την άφιξη στο ιατρείο.

Η ίδια η αστυνομική αναφορά κατατάσσει τη διαφοροποίηση αυτή στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Η απάντηση αναμένεται να δοθεί από τις κάμερες, τα τηλεφωνικά δεδομένα και τα ηλεκτρονικά αρχεία.

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3. Πότε μπήκε στον χώρο θεραπείας και πόσο παρέμεινε εκεί;

Κατάθεση εργαζόμενης αναφέρει ότι ο τραγουδιστής παρέμεινε αρχικά περίπου μισή ώρα στο γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο δωμάτιο του μηχανήματος.

Άλλη κατάθεση τον τοποθετεί στον χώρο θεραπείας στις 15:30, ενώ γραμματέας ανέφερε ότι μεσολάβησαν περίπου 45 λεπτά μέχρι να της ζητηθεί να καλέσει το ΕΚΑΒ.

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Αντίθετα, η γιατρός υποστήριξε ότι βρισκόταν στον χώρο θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το ακριβές διάστημα παραμονής αποτελεί βασικό κομμάτι της ανασύνθεσης του χρονικού.

4. Είχε αρχίσει η θεραπεία ή βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας;

Η γιατρός υποστήριξε ότι η ανακοπή σημειώθηκε κατά την προσπάθεια τοποθέτησης του δεύτερου φλεβοκαθετήρα και πριν τεθεί σε λειτουργία το μηχάνημα.

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Στον αντίποδα, εργαζόμενη κατέθεσε ότι γνώριζε πως ο τραγουδιστής έκανε θεραπεία, ενώ το ιστορικό της συσκευής εμφάνισε χρόνο λειτουργίας συνδεδεμένο με τον συγκεκριμένο ασθενή.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στην προετοιμασία και στην πραγματική έναρξη της διαδικασίας χρειάζεται τεχνική, και όχι μόνο μαρτυρική, απάντηση.

5. Τι ακριβώς καταγράφουν τα 42 λεπτά;

Κατά την αυτοψία, η επιτροπή του ΙΣΑ διαπίστωσε ότι το ιστορικό του μηχανήματος εμφάνιζε λειτουργία για 42 λεπτά στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια ζητήθηκε επίδειξη της συσκευής. Σύμφωνα με την αναφορά, παρότι ακολουθήθηκαν τα στάδια προετοιμασίας, έναρξης και αποσύνδεσης, καταγράφηκε μηδενικός χρόνος λειτουργίας.

Με βάση τη δοκιμή, η επιτροπή έκανε λόγο για «σοβαρές ενδείξεις» πραγματοποίησης πλασμαφαίρεσης επί 42 λεπτά.

Παραμένει, ωστόσο, αναγκαίο να εξηγηθεί από πραγματογνώμονα τι ακριβώς μετρά η συγκεκριμένη ένδειξη και σε ποιο στάδιο της λειτουργίας αντιστοιχεί.

6. Σε ποια πραγματική ώρα αντιστοιχούν οι καταγραφές του μηχανήματος;

Σε συμπληρωματικό έγγραφο καταγράφεται ενεργοποίηση της λειτουργίας «start treatment» στις 14:14:42, σύμφωνα με το εσωτερικό ρολόι της συσκευής.

Το συγκεκριμένο ρολόι δεν πρέπει να ταυτιστεί αυτομάτως με την πραγματική ώρα. Η ακριβής απόκλισή του πρέπει να εξακριβωθεί και οι εγγραφές να αντιπαραβληθούν με τις κάμερες, τις τηλεφωνικές κλήσεις, τις φωτογραφίες και το χρονικό του ΕΚΑΒ.

Χρειάζεται επίσης να αποσαφηνιστεί η διαφορά μεταξύ «start treatment» και «start exchange», δηλαδή εάν και πότε άρχισε η διαδικασία ανταλλαγής αίματος.

7. Τι προκάλεσε τα δύο «alarm 9»;

Το ιστορικό που παρουσίασε το DEBATER καταγράφει δύο «alarm 9» μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

Η πρώτη προειδοποίηση εμφανίζεται 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα μετά το «start treatment». Η τεχνική περιγραφή του συστήματος αναφέρει υπέρβαση του ανώτατου ορίου πίεσης στη γραμμή φλεβικής επιστροφής.

Το εγχειρίδιο παραθέτει ως γενικές πιθανές αιτίες ένα τσάκισμα της γραμμής, θρόμβωση στο κύκλωμα ή έναν κλειστό σφιγκτήρα. Οι αναφορές αυτές δεν αποδεικνύουν ποια ήταν η πραγματική αιτία ούτε ότι υπήρξε θρόμβωση στον οργανισμό του τραγουδιστή.

8. Ποιος επικύρωσε τους συναγερμούς και τι έκανε στη συνέχεια;

Κάθε «alarm 9» ακολουθείται από καταχώριση «validate alarm 9», δηλαδή από επικύρωση της προειδοποίησης στο σύστημα.

Το έγγραφο δεν αναφέρει ποιος χειριστής πραγματοποίησε την επικύρωση ούτε ποιες διορθωτικές ενέργειες ακολούθησαν.

Οι πραγματογνώμονες πρέπει να διευκρινίσουν εάν ελέγχθηκε το κύκλωμα, εάν άλλαξε κάποια ρύθμιση, εάν μειώθηκε η ροή και εάν η λειτουργία συνεχίστηκε μετά τις δύο προειδοποιήσεις.

9. Με ποια ιατρική ένδειξη επιλέχθηκε η πλασμαφαίρεση;

Στην κατάθεσή της, η γιατρός ανέφερε ότι πρότεινε τη διαδικασία ως γρήγορη λύση για την απομάκρυνση χημικών ή τοξικών ουσιών, καθώς ο τραγουδιστής επιθυμούσε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια συγκεκριμένη διάγνωση και ποια ιατρικά δεδομένα θεμελίωσαν την επιλογή της θεραπείας.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση ειδικού σύμφωνα με την οποία η πλασμαφαίρεση είναι διαδικασία υψηλού ρίσκου που πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Η επιτροπή του ΙΣΑ κατέγραψε, επίσης, ότι η συγκεκριμένη πράξη δεν επιτρεπόταν να παρέχεται στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

10. Ποιες εξετάσεις προηγήθηκαν και τι ενημέρωση είχε λάβει;

Η γιατρός υποστήριξε ότι τοποθέτησε ηλεκτρόδια και ότι οι ενδείξεις του οξυγόνου, της θερμοκρασίας και της αρτηριακής πίεσης ήταν φυσιολογικές.

Από την άλλη πλευρά, εργαζόμενοι περιέγραψαν τον τραγουδιστή ως αποπροσανατολισμένο, ενώ στην κατάθεση της γιατρού καταγράφονται βήχας, αϋπνία, ανησυχία και επιδείνωση της άρθρωσής του.

Ζητούμενο είναι εάν υπάρχουν αποθηκευμένες μετρήσεις, καρδιογράφημα, εργαστηριακές εξετάσεις και πλήρες ιστορικό. Στον υπολογιστή του ιατρείου εντοπίστηκε αρχείο με το όνομα «ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ» στο EIS system, χωρίς η αρχική αναφορά να περιγράφει το περιεχόμενό του.

Η γιατρός κατέθεσε ακόμη ότι δεν ζήτησε έγγραφη συγκατάθεση. Επομένως πρέπει να αποσαφηνιστεί ποια ενημέρωση είχε δοθεί για τους κινδύνους, τις αντενδείξεις και τις εναλλακτικές επιλογές.

11. Ποιος χειριζόταν το μηχάνημα και ποιοι βρίσκονταν στο δωμάτιο;

Νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι τη χρήση των μηχανημάτων αναλάμβανε αποκλειστικά η γιατρός. Άλλη εργαζόμενη ανέφερε ότι είδε τον δεύτερο γιατρό να εισέρχεται στον χώρο πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, το βιντεοληπτικό υλικό που περιλαμβάνεται στην αναφορά τοποθετεί τον δεύτερο γιατρό σε κοντινό κατάστημα από τις 13:59 έως τις 14:43.

Η ακριβής ώρα επιστροφής του, οι ενέργειες κάθε προσώπου και ο χειριστής της συσκευής κατά τις κρίσιμες καταγραφές πρέπει να προκύψουν από τα ψηφιακά δεδομένα, τις κάμερες και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

12. Πότε άρχισε η ανακοπή και πότε κλήθηκε το ΕΚΑΒ;

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έλαβε το σήμα στις 16:23 και έφτασε στις 16:26. Κατά την άφιξή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αυτόματη αναπνοή ή σφυγμό και ο απινιδωτής κατέγραψε ασυστολία.

Οι διασώστες ενημερώθηκαν ότι είχε προηγηθεί ΚΑΡΠΑ διάρκειας περίπου δέκα λεπτών. Η πληροφορία αυτή, όμως, δεν αποτελεί ανεξάρτητη χρονομέτρηση της έναρξης της ανακοπής.

Πρέπει να εξακριβωθεί πότε ακριβώς διαπιστώθηκε η κατάρρευση, ποιος έδωσε την εντολή να κληθεί το ΕΚΑΒ και τι μεσολάβησε μέχρι την τηλεφωνική επικοινωνία.

Η αστυνομική αναφορά καταγράφει ακόμη ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν συνόδευσε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Ζητούμενο είναι ποιες ιατρικές πληροφορίες παραδόθηκαν τελικά στους γιατρούς του «Ελπίς».

13. Χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής και τι ακριβώς χορηγήθηκε;

Η γιατρός κατέθεσε ότι ο δεύτερος γιατρός επιχείρησε απινίδωση. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ανέφερε, αντίθετα, ότι ενημερώθηκε πως ο απινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε.

Η συσκευή κατασχέθηκε και η τεχνική εξέτασή της μπορεί να δείξει εάν ενεργοποιήθηκε, εάν κατέγραψε καρδιακό ρυθμό και εάν δόθηκε ηλεκτρική εκφόρτιση.

Οι περιγραφές για τη χορήγηση αδρεναλίνης δεν δίνουν επίσης πλήρη, ενιαία εικόνα ως προς τη συνολική ποσότητα και τη χρονική ακολουθία. Απαιτείται να προσδιοριστούν το σκεύασμα, η συγκέντρωση, η δόση, οι ώρες και το πρόσωπο που πραγματοποίησε κάθε χορήγηση.

14. Τι στοιχεία διασώθηκαν μετά τον καθαρισμό και τι θα δείξουν οι εξετάσεις;

Εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι το δωμάτιο καθαρίστηκε μετά το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια πάγια διαδικασία υγιεινής μετά την ολοκλήρωση θεραπείας.

Η ΕΛ.ΑΣ. περιέλαβε τον άμεσο καθαρισμό στα κρίσιμα σημεία της προανάκρισης. Από τον χώρο κατασχέθηκαν υφασμάτινα καλύμματα με κηλίδες, γάζα και άλλα αντικείμενα που επρόκειτο να υποβληθούν σε εργαστηριακές εξετάσεις.

Στην αναφορά παρέμεναν επίσης σε εκκρεμότητα:

τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων,

η εξέταση των κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών,

η ανάκτηση δεδομένων από το cloud,

η πλήρης ανάλυση του ιστορικού του μηχανήματος,

η εξέταση του απινιδωτή και των υπόλοιπων πειστηρίων.

Μόνο η συνδυαστική αξιολόγηση των παραπάνω μπορεί να απαντήσει στο καθοριστικό ερώτημα: ποια ήταν η αιτία της ανακοπής και εάν συνδέεται αιτιωδώς με κάποια ιατρική πράξη, παράλειψη ή άλλη συνθήκη μέσα στο ιατρείο.

Το χρονικό πρέπει να αποκτήσει μία ενιαία ώρα

Η υπόθεση δεν θα κριθεί από μία απομονωμένη κατάθεση ή από μία μόνο ένδειξη του μηχανήματος. Χρειάζεται να συγχρονιστούν τα ρολόγια των συσκευών, οι κάμερες, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι φωτογραφίες, οι καταθέσεις και οι καταγραφές του ΕΚΑΒ.

Μετά την υποβολή της αρχικής αναφοράς της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου αποτελεί δικονομική εξέλιξη και όχι δικαστική κρίση περί ενοχής. Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να αντικρούσουν τα στοιχεία και τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σημείωση: Τα παραπάνω ερωτήματα προκύπτουν από την αντιπαραβολή εγγράφων, καταθέσεων και τεχνικών καταγραφών. Δεν συνιστούν καταλογισμό ιατρικής ή ποινικής ευθύνης. Η τελική αξιολόγηση ανήκει στις δικαστικές Αρχές και στους αρμόδιους πραγματογνώμονες.