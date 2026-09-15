Μαζωνάκης: Ολοκληρώθηκε μετά από οκτώ ώρες η απολογία της γιατρού – «Όλα έγιναν νόμιμα»

Ύστερα από περίπου οκτώ ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, η κατηγορούμενη δεν άλλαξε την υπερασπιστική γραμμή που είχε ακολουθήσει μέχρι σήμερα.

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Κατά την απολογία της υποστήριξε ότι όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν νόμιμα, αρνούμενη την κατηγορία που της αποδίδεται.

Απολογείται ο σύζυγός της

Μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης διαδικασίας, ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο σύζυγος της κατηγορούμενης, ο οποίος απολογείται για την ίδια υπόθεση.

Οι δύο γιατροί καλούνται να αντικρούσουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, η οποία τους αποδόθηκε μετά τα νεότερα στοιχεία που εντάχθηκαν στη δικογραφία.

Μετά τις απολογίες η απόφαση για την προφυλάκιση

Μόλις ολοκληρωθούν και οι δύο απολογίες, οι κατηγορούμενοι θα περάσουν από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν οι δύο γιατροί θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και τα υπόλοιπα ψηφιακά πειστήρια που έχουν συγκεντρωθεί.

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Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.