Αποκάλυψη DEBATER – Δικογραφία Μαζωνάκη: «Σοβαρές ενδείξεις» για 42 λεπτά πλασμαφαίρεσης

Ένα κρίσιμο στοιχείο για όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αποκαλύπτεται μέσα από τη δικογραφία που βρίσκεται στη διάθεση του DEBATER.

Στο έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών περιλαμβάνεται η έκθεση της επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο ιατρείο.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τον έλεγχο του ιστορικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης διαπιστώθηκε ότι καταγραφόταν λειτουργία διάρκειας 42 λεπτών για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Η επιτροπή του ΙΣΑ καταλήγει ότι υπάρχουν «σοβαρές ενδείξεις» πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά.

Η δοκιμή που ενίσχυσε την εκτίμηση του ΙΣΑ

Η επιτροπή ζήτησε από τη θεράπουσα γιατρό να επιδείξει τη λειτουργία του μηχανήματος, ώστε να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο καταγράφονταν οι χρόνοι στο ιστορικό του.

Κατά τη δοκιμή πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με το έγγραφο, όλα τα στάδια προετοιμασίας, έναρξης και αποσύνδεσης του ασθενούς. Παρ’ όλα αυτά, το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα οδήγησε την επιτροπή στην εκτίμηση ότι η ένδειξη των 42 λεπτών δεν μπορούσε να προκύψει μόνο από την προετοιμασία του μηχανήματος, αλλά αποτελούσε σοβαρή ένδειξη πραγματικής διενέργειας της διαδικασίας.

Τι είχε καταθέσει η γιατρός

Η συγκεκριμένη διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που είχε δώσει η θεράπουσα γιατρός κατά την αρχική εξέτασή της.

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Όπως καταγράφεται στη δικογραφία, η γιατρός υποστήριξε ότι είχε τοποθετήσει φλεβοκαθετήρα στο δεξί χέρι του τραγουδιστή και ότι εκείνος υπέστη ανακοπή ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό του χέρι.

Κατά τη δική της εκδοχή, επομένως, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και το μηχάνημα δεν είχε τεθεί σε λειτουργία.

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Η αστυνομική αρχή κατατάσσει ρητά τη διαφοροποίηση αυτή στα «κρίσιμα σημεία και τις αντιφάσεις» της υπόθεσης.

Μάρτυρας μίλησε για τουλάχιστον 45 λεπτά

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου, σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά προτού ζητηθεί να κληθεί το ΕΚΑΒ.

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Άλλη εργαζόμενη κατέθεσε ότι γνώριζε πως ο τραγουδιστής υποβαλλόταν σε θεραπεία με το συγκεκριμένο μηχάνημα, ενώ ανέφερε ότι είδε τον δεύτερο γιατρό να εισέρχεται στο δωμάτιο πριν από την άφιξη των διασωστών.

Οι καταθέσεις αυτές αξιολογούνται μαζί με το ιστορικό του μηχανήματος, τα ψηφιακά πειστήρια και το υπόλοιπο προανακριτικό υλικό.

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Το χρονολόγιο του ΕΚΑΒ μέσα στη δικογραφία

Η κατάθεση διασώστριας του ΕΚΑΒ, όπως αποτυπώνεται στην επίσημη δικογραφία, προσδιορίζει με ακρίβεια τους κρίσιμους χρόνους:

Στις 16:23 το πλήρωμα έλαβε σήμα για άνδρα που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή.

το πλήρωμα έλαβε σήμα για άνδρα που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Στις 16:26 το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο.

το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο. Στις 16:40 ξεκίνησε η μεταφορά του τραγουδιστή.

ξεκίνησε η μεταφορά του τραγουδιστή. Στις 16:45 το ασθενοφόρο έφτασε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε αυτόματη αναπνοή ή σφυγμό και ο απινιδωτής κατέγραψε ασυστολία, δηλαδή μη απινιδώσιμο καρδιακό ρυθμό.

Χωρίς καρδιολογική εκτίμηση οι φάκελοι ασθενών

Στην έκθεση του ΙΣΑ αναφέρεται ακόμη ότι στους φακέλους ασθενών του ιατρείου που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση δεν εντοπίστηκαν προηγούμενες καρδιολογικές εκτιμήσεις ή καρδιογραφήματα.

Το συγκεκριμένο σημείο αφορά συνολικά τους φακέλους που ελέγχθηκαν. Η δικογραφία δεν διευκρινίζει στο σχετικό απόσπασμα εάν η διαπίστωση αφορά ειδικά και τον ιατρικό φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι σε αποκλειστικό βίντεο του DEBATER η γιατρός παρουσίαζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως μέθοδο «detox», συνδέοντάς το με την απομάκρυνση ουσιών και «τοξινών» από τον οργανισμό.

Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη η αιτία θανάτου

Το εύρημα των 42 λεπτών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ανασύνθεση όσων συνέβησαν μέσα στο ιατρείο. Δεν αποδεικνύει, όμως, από μόνο του αιτιώδη σύνδεση ανάμεσα στη διαδικασία και στον θάνατο του τραγουδιστή.

Η νεκροψία-νεκροτομή δεν προσδιόρισε την ακριβή αιτία θανάτου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Στους δύο γιατρούς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, και έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν.

Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.