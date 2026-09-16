Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί μετά την μαραθώνια απολογία τους

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς προφυλακίστηκαν και οι δύο γιατροί νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου, μετά την μαραθώνια απολογία τους, η οποία ολοκληρώθηκε στις 6:30 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο γιατρός πήγε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ενώ, μόλις άκουσε την απόφαση για προφυλάκιση φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας”.

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Στην Υποδιεύθυνση Διωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών θα κρατηθεί η γιατρός, μέχρι να αποφασιστεί σε ποια φυλακή θα πάει.

Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, αλλά και όσα συνέβησαν από τη στιγμή που ο γνωστός τραγουδιστής παρουσίασε το σοβαρό πρόβλημα υγείας στο ιατρείο όπου υποβαλλόταν σε θεραπεία.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν μετά από τις πολύωρες καταθέσεις τους, οι δύο εμπλεκόμενοι, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταλήξει στις 16:15. Μάλιστα, κατά την εκδοχή τους, ευθύνες αποδόθηκαν και στους διασώστες του ΕΚΑΒ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το περιστατικό κατά την άφιξη του ασθενοφόρου.

Όπως αναφέρθηκε, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21, ενώ το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο στις 16:26.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίχθηκαν, στο ασθενοφόρο δεν υπήρχε φορείο. Ως αποτέλεσμα, οι διασώστες φέρονται να τοποθέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε κάθισμα προκειμένου να τον μεταφέρουν από το ιατρείο, με την ΚΑΡΠΑ να διακόπτεται κατά τη διαδικασία της μεταφοράς.

Τι είπαν για τα alarm του μηχανήματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά στα alarm που ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

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Και οι δύο υποστήριξαν ότι πρόκειται για ενδείξεις που ενεργοποιούνται όταν σπάσει η φλέβα του ασθενούς, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να εξηγήσουν τα συγκεκριμένα alarm που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Για τη λειτουργία, ωστόσο, του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αναμένεται να δοθούν απαντήσεις και σε τεχνικό επίπεδο.

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Η γιατρός για τις φωτογραφίες και το βίντεο

Στην έρευνα έχει βρεθεί και το υλικό που κατέγραψε η γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξε, η γιατρός υποστήριξε ότι αποτελεί πάγια πρακτική της να καταγράφει τους ασθενείς της κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην αποστολή μίας από τις φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι δεν την έστειλε στον σύζυγό της, όπως είχε αναφερθεί, αλλά σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο και κατονόμασε.

Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες

Σημαντικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν και οι καταθέσεις δύο ανθρώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα του περιστατικού.

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Πρόκειται για έναν ασθενή και τη γραμματέα του γιατρού, οι οποίοι φέρονται να κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο γιατρός ενημερώθηκε μετά τις 16:00 για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί.

Οι καταθέσεις των δύο αυτόπτων μαρτύρων εξετάζονται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και το ακριβές χρονολόγιο των γεγονότων.

Νόμιμη η λειτουργία του ιατρείου – Δηλωμένα τα μηχανήματα

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ιατρείου, υποστηρίχθηκε ότι αυτή ήταν νόμιμη, ενώ τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι εμπλεκόμενοι, οι σχετικές δηλώσεις υπήρχαν τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα τιμολόγια.

Δύο πραγματογνώμονες για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Πλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στο τεχνικό σκέλος της υπόθεσης.

Ο ανακριτής όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του και τις ενδείξεις που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Οι πραγματογνωμοσύνες αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι της έρευνας, καθώς θα εξεταστεί τεχνικά τι ακριβώς συνέβη με το μηχάνημα και αν οι ενδείξεις που καταγράφηκαν συνδέονται με τη ρήξη της φλέβας, όπως υποστηρίχθηκε στις καταθέσεις.

Το ακριβές χρονολόγιο από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε το πρόβλημα μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο και η λειτουργία του μηχανήματος αποτελούν πλέον βασικά σημεία της ανακριτικής έρευνας.