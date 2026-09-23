Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα τον συγυρίσω εγώ» και «σε πήρα στον λαιμό μου» – Τα μηνύματα που «καίνε» τον υπνοθεραπευτή

Νέα δεδομένα για τον ρόλο του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δημιουργούν τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα πριν και κατά τη διάρκεια της μοιραίας επίσκεψης του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Οι φράσεις «θα τον συγυρίσω εγώ» και «σε πήρα στον λαιμό μου», η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο και η επικοινωνία για την πτώση της αρτηριακής του πίεσης έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών.

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Τα μηνύματα δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ποινική εμπλοκή. Φωτίζουν, ωστόσο, τη στενή επικοινωνία του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό, τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί για την πλασμαφαίρεση και τις κινήσεις τους κατά τις κρίσιμες ώρες.

«Δεν θέλει να έρθει» – «Θα τον συγυρίσω εγώ»

Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε δεύτερες σκέψεις για την πλασμαφαίρεση και να εξέταζε το ενδεχόμενο να μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία.

Σε μήνυμα που αποδίδεται στην Ιωάννα Γάκα, η γιατρός φέρεται να ενημέρωσε τον υπνοθεραπευτή:

«Δεν θέλει να έρθει».

Η απάντηση που αποδίδεται στον Νάσο Κομιανό ήταν:

«Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ».

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Η συγκεκριμένη συνομιλία προκαλεί ερωτήματα για το κατά πόσο ο υπνοθεραπευτής επιχείρησε να μεταπείσει τον τραγουδιστή και να τον πείσει να υποβληθεί τελικά στη διαδικασία στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Οι Αρχές εξετάζουν το ακριβές περιεχόμενο και το πλαίσιο της επικοινωνίας, καθώς και όσα είχαν συζητηθεί κατά τη συνάντηση που φέρεται να είχε ο υπνοθεραπευτής με τον Γιώργο Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

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Τα μηνύματα την ώρα της επίσκεψης στην Καρνεάδου

Η επικοινωνία συνεχίστηκε την ημέρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στο ιατρείο για την πλασμαφαίρεση.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται αρχικά να ρώτησε τη γιατρό:

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Υπνοθεραπευτής: «Ήρθε ο Μαζώ;»

Γιατρός: «Ναι, ήρθε».

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Περίπου στις 14:45, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να έστειλε νέο μήνυμα ρωτώντας εάν όλα εξελίσσονταν ομαλά:

Υπνοθεραπευτής: «Όλα καλά;»

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γιατρός τού απέστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από το ιατρείο.

Στην εικόνα ο τραγουδιστής φέρεται να εμφανίζεται ξαπλωμένος, με το κεφάλι στραμμένο προς τη μία πλευρά. Η φωτογραφία αποτελεί μέρος του υλικού που εξετάζεται, χωρίς από μόνη της να μπορεί να αποδείξει εάν είχε προηγηθεί χορήγηση μέθης ή άλλης φαρμακευτικής ουσίας.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά.

«Ο Γιώργος δεν είναι καλά – Τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ»

Στις 16:52, όταν ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε ξανά για να πληροφορηθεί εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεκινήσει για το επόμενο ραντεβού τους στην Κηφισιά, η γιατρός φέρεται να τον ενημέρωσε:

«Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ».

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

Γιατρός: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν».

Υπνοθεραπευτής: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του».

Τα μηνύματα επιβεβαιώνουν ότι ο Νάσος Κομιανός γνώριζε πως ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και ανέμενε να τον συναντήσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, καταγράφουν ότι ενημερώθηκε άμεσα από τη γιατρό για την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη και την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ.

Το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο μεταγενέστερο μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην Ιωάννα Γάκα:

«Σε πήρα στον λαιμό μου».

Η φράση έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την πλευρά του Νάσου Κομιανού, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς εννοούσε.

Το μήνυμα προκαλεί εύλογα ερωτήματα για όσα είχαν προηγηθεί μεταξύ των δύο, για τις μεταξύ τους συνεννοήσεις και για τον λόγο που ο υπνοθεραπευτής αισθάνθηκε την ανάγκη να απευθυνθεί με αυτόν τον τρόπο στη γιατρό.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ, το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τι φέρεται να υποστήριξε ο Νάσος Κομιανός για το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου» και τη σχέση του με την προφυλακισμένη γιατρό.

Η συνεργασία γιατρού και υπνοθεραπευτή

Ο συνήγορος του Νάσου Κομιανού έχει αναφέρει ότι ο εντολέας του και η Ιωάννα Γάκα συνεργάζονταν πιο στενά κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου και είχαν υπογράψει σύμβαση επιστημονικής συνεργασίας.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, η γιατρός παρέπεμπε πελάτες στον υπνοθεραπευτή και εκείνος παρέπεμπε αντίστοιχα δικούς του πελάτες στο ιατρείο.

Για κάθε παραπομπή πελάτη, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να λάμβανε αμοιβή ύψους 40 ευρώ.

Η συγκεκριμένη συνεργασία δεν περιοριζόταν, πάντως, στις παραπομπές. Έρευνα του DEBATER αποκάλυψε ότι ο υπνοθεραπευτής διοργάνωνε επί πληρωμή σεμινάριο υπνοθεραπείας στο «ολιστικό ιατρείο» των δύο γιατρών.

Το πολυήμερο πρόγραμμα κόστιζε 350 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να συμπληρώσουν ηλεκτρονική φόρμα με προσωπικά στοιχεία και να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές μέσω IRIS.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Νάσου Κομιανού

Ο Νάσος Κομιανός έχει υποστηρίξει ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, και ότι θα τον έβλεπε ξανά μετά το ραντεβού στο ιατρείο.

Η πλευρά του επιμένει ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στην Καρνεάδου κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και ότι κοιμόταν όταν η γιατρός τού απέστειλε τη φωτογραφία.

Ο συνήγορός του απορρίπτει κάθε σύνδεση του υπνοθεραπευτή με ιατρικές πράξεις και υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να του αποδοθεί ευθύνη για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

Μετά την κατάθεσή του στον ανακριτή, ο ίδιος είχε δηλώσει: «Μία φορά συνάντησα τον Μαζωνάκη – Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε».

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα

Τα νέα μηνύματα αναμένεται να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των εργαζομένων, το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τη φωτογραφία του τραγουδιστή.

Μεταξύ των κρίσιμων ερωτημάτων βρίσκονται:

Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανιζόταν διστακτικός απέναντι στην πλασμαφαίρεση;

Ποια ήταν η παρέμβαση του υπνοθεραπευτή στην απόφασή του να μεταβεί τελικά στο ιατρείο;

Γιατί η γιατρός έστειλε στον Νάσο Κομιανό φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα της διαδικασίας;

Τι ακριβώς εννοούσε ο υπνοθεραπευτής με τη φράση «σε πήρα στον λαιμό μου»;

Γιατί κανείς από το ιατρείο δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο;

Ποια ήταν η πλήρης έκταση της επαγγελματικής και οικονομικής συνεργασίας γιατρού και υπνοθεραπευτή;

Οι απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα θα κρίνουν εάν η επικοινωνία αποτελεί απλώς ένδειξη στενής επαγγελματικής σχέσης ή εάν προκύπτουν δεδομένα που απαιτούν περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.