Μαζωνάκης: Στον ανακριτή η 28χρονη γραμματέας – Η συνταγογράφηση στις 16:06 και οι αντιφάσεις

Τους ακριβείς χρόνους και τις θέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου επιχειρεί να αποσαφηνίσει ο ανακριτής που ερευνά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καλώντας σε κατάθεση την 28χρονη γραμματέα των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών.

Η 28χρονη έχει ήδη καταθέσει δύο φορές στο προανακριτικό στάδιο της υπόθεσης και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου βρέθηκε ενώπιον του 32ου ανακριτή.

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Η νέα εξέτασή της πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, η οποία θεωρεί ότι η μάρτυρας μπορεί να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό του 58χρονου παθολόγου για την παρουσία άλλου ασθενούς στο ιατρείο.

Ο ασθενής των 15:30 και η συνταγογράφηση στις 16:06

Σύμφωνα με την υπερασπιστική πλευρά, η 28χρονη αναμένεται να καταθέσει ότι, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο, ο 58χρονος γιατρός δέχθηκε έναν ακόμη ασθενή.

Ο παθολόγος φέρεται να είχε υποστηρίξει κατά την απολογία του ότι ο συγκεκριμένος ασθενής έφτασε περίπου στις 15:30 και παρέμεινε μαζί του μέχρι τις 16:10.

Η υπεράσπιση επικαλείται επίσης ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσεων για τον συγκεκριμένο ασθενή, η οποία φέρεται να καταχωρίστηκε στις 16:06.

Το στοιχείο αυτό προβάλλεται από την πλευρά των κατηγορουμένων ως ένδειξη για τις κινήσεις και τη θέση του 58χρονου γιατρού κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Η αξιοπιστία και η αποδεικτική αξία του ισχυρισμού θα αξιολογηθούν από τον ανακριτή σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, τα ψηφιακά δεδομένα και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

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Οι ώρες που επιχειρεί να αποσαφηνίσει η ανάκριση

Ένα από τα βασικά ζητήματα της έρευνας είναι η ακριβής ανασύνθεση του χρονικού μέσα στο ιατρείο:

Πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ποιοι βρίσκονταν στον χώρο.

Πότε άρχισε η ιατρική διαδικασία.

Ποια ώρα επιδεινώθηκε η κατάσταση του τραγουδιστή.

Πότε πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ενέργειες ανάνηψης.

Πότε ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Η παρουσία άλλου ασθενούς μεταξύ 15:30 και 16:10 εξετάζεται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες χρονικές αναφορές της δικογραφίας.

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Στα στοιχεία που έχει αποκαλύψει το DEBATER περιλαμβάνονται η κλήση στο ΕΚΑΒ και οι αναφορές για τη χορήγηση αδρεναλίνης, καθώς και τα δεδομένα από τον ιατρικό εξοπλισμό.

Οι αντιφάσεις στις προανακριτικές καταθέσεις

Ενώπιον του δικαστικού λειτουργού αναμένεται να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου.

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Στις προανακριτικές καταθέσεις τους φέρεται να εντοπίζονται αποκλίσεις ως προς τις ώρες, τις κινήσεις των παρόντων και όσα συνέβαιναν στον χώρο πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι νέες εξετάσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στα σημεία αυτά, ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ουσιαστικές αντιφάσεις ή για διαφορετική αντίληψη και ανάκληση των γεγονότων από κάθε μάρτυρα.

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Η χρονική ανασύνθεση συνδέεται και με την έρευνα για τα ηλεκτρονικά ραντεβού του ιατρείου, τις καθημερινές διαγραφές και τα δεδομένα που αναζητούνται στο iCloud.

Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος

Παράλληλα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, η ανάκριση εξετάζει τα ψηφιακά ίχνη από τον εξοπλισμό που βρέθηκε στο ιατρείο.

Δύο εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που έχει παρουσιάσει το DEBATER περιλαμβάνουν στοιχεία για την «επιστροφή αίματος» στις 16:28, τα πέντε alarm και τα κλειδωμένα κινητά.

Τα δεδομένα αυτά θα συνεκτιμηθούν με τη συνταγογράφηση των 16:06 και τη φερόμενη παρουσία του δεύτερου ασθενούς, προκειμένου να προκύψει μία ενιαία και τεκμηριωμένη εικόνα για όσα συνέβησαν.

Έως τις 25 Σεπτεμβρίου η προσφυγή κατά της κράτησης

Η υπεράσπιση των δύο γιατρών μελετά παράλληλα τις επόμενες κινήσεις της σχετικά με την προσωρινή κράτησή τους.

Οι κατηγορούμενοι έχουν τη δυνατότητα έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου να προσφύγουν στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Οι συνήγοροι των γιατρών είχαν ήδη ανακοινώσει ότι θα προσβάλουν τα εντάλματα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Εξετάζεται αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό

Σε πρώτη φάση εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί προσφυγή για τον 58χρονο γιατρό.

Η υπεράσπιση φέρεται να προσανατολίζεται σε αίτημα άρσης της προσωρινής κράτησης και αντικατάστασής της με κατ’ οίκον περιορισμό υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, μέσω του αποκαλούμενου «βραχιολιού».

Το αίτημα, εφόσον κατατεθεί, θα αξιολογηθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση και τα επιχειρήματα της υπεράσπισης.

Οι δύο κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.