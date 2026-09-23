Τέμπη: Στο μικροσκόπιο του Ευρωκοινοβουλίου η ασφάλεια των σιδηροδρόμων – Τι διαπίστωσε η αποστολή

Την πρόοδο, αλλά και τις σοβαρές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων, κατέγραψε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τριήμερη διερευνητική επίσκεψή της στην Αθήνα και τη Λάρισα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε μετά τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν μέσω αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις μακροχρόνιες ελλείψεις στις υποδομές, στα συστήματα ασφαλείας και στη λογοδοσία για τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

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Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, η καθυστέρηση στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος ETCS, αλλά και η διαχείριση του τόπου της τραγωδίας αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Η επίσκεψη έρχεται ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κύρια δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν τις ποινικές ευθύνες για την τραγωδία.

Συναντήσεις με συγγενείς θυμάτων και αρμόδιους φορείς

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης, οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με εκπροσώπους των οικογενειών των θυμάτων, εθνικές και τοπικές Αρχές, φορείς εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ανεξάρτητες Αρχές.

Η αντιπροσωπεία συνομίλησε, μεταξύ άλλων, με:

Τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα

Τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα

Τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα

Την ηγεσία του ΟΣΕ

Τη διοίκηση της Hellenic Train

Τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Εκπροσώπους των πληγέντων και των εργαζομένων

Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν επίσης το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη Λάρισα και το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών, συνοδευόμενοι από την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστική Αρχή»

Μιλώντας εκ μέρους της αποστολής, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, Ντολόρς Μονσεράτ, διευκρίνισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαστικές αρμοδιότητες και δεν μπορεί να εκδίδει ή να ανακαλεί αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

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Όπως τόνισε, το δικαίωμα αναφοράς προσφέρει στους Ευρωπαίους πολίτες έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη να ακούει και να εξετάζει τις ανησυχίες που τίθενται ενώπιόν του.

«Θα ασκήσουμε τις θεσμικές μας ευθύνες αμερόληπτα, εποικοδομητικά και με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και των θεσμικών τους οργάνων, με στόχο να διασφαλίσουμε ότι τέτοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν», υπογράμμισε.

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Η πρόοδος που διαπίστωσε η ευρωπαϊκή αποστολή

Σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για την πρόοδο στις παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει τεθεί σε εφαρμογή με σκοπό την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών σε τέσσερις βασικούς τομείς:

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Τη διακυβέρνηση του σιδηροδρομικού τομέα

Την εποπτεία

Τη λειτουργική διαχείριση

Την κουλτούρα διαχείρισης της ασφάλειας

Παράλληλα, εξετάστηκε η εφαρμογή του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την έκθεση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανησυχία για την καθυστέρηση του ETCS

Η αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε την κομβική σημασία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό και την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου.

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Υπογραμμίστηκε, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να αξιοποιείται με διαφάνεια και ορθή διαχείριση, ενώ καταγράφηκαν ανησυχίες για τον ρυθμό υλοποίησης των έργων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην έλλειψη πλήρους ανάπτυξης του ETCS, του ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου των τρένων, καθώς και στην ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις.

Η καθυστέρηση στην εφαρμογή των συστημάτων ασφαλείας αποτελεί διαχρονικό ζήτημα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Συνδικαλιστικοί φορείς είχαν επισημάνει ήδη μετά την τραγωδία τις ελλείψεις σε φωτοσήματα, τηλεδιοίκηση και ETCS.

Η πλήρης λειτουργία των συγκεκριμένων συστημάτων θεωρείται καθοριστική τόσο για την πρόληψη νέων δυστυχημάτων όσο και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ο ρόλος των ανεξάρτητων Αρχών

Η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία ενημερώθηκε επίσης για τα μέτρα που έχουν λάβει οι ανεξάρτητες Αρχές, επισημαίνοντας ότι ο ρόλος τους είναι κρίσιμος για την πρόληψη ατυχημάτων, τη βελτίωση της λογοδοσίας και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Στις επαφές συμμετείχαν τόσο η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων όσο και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο, την εποπτεία και τη διερεύνηση σιδηροδρομικών συμβάντων.

Η ΡΑΣ είχε πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτη έρευνα μετά την τραγωδία και είχε καλέσει τον ΟΣΕ και τη Hellenic Train σε ακρόαση για ενδεχόμενες παραβάσεις.

Οι σοβαρές ανησυχίες για τον τόπο της τραγωδίας

Η Επιτροπή Αναφορών αναγνώρισε παράλληλα τις σοβαρές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών κατά τον χρόνο της σύγκρουσης.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος αμέσως μετά την τραγωδία, ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της σύγκρουσης έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των καταθέσεων των συγγενών. Κατά τη διάρκεια της δίκης, μέλη οικογενειών θυμάτων έχουν θέσει ερωτήματα για το γιατί δεν διαφυλάχθηκε ο τόπος του δυστυχήματος.

«Να εξεταστούν πλήρως και ανεξάρτητα όλες οι περιστάσεις»

Η Ντολόρς Μονσεράτ τόνισε την ανάγκη να στηριχθούν οι οικογένειες των θυμάτων και να εξασφαλιστεί η πλήρης συνεργασία όλων με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Στόχος, όπως επισήμανε, είναι να διερευνηθούν πλήρως και ανεξάρτητα όλες οι περιστάσεις της τραγωδίας και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες μέσα από τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία των ελληνικών δικαστικών αρχών και στην ικανότητά τους να ασκούν τις αρμοδιότητές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων έχει απασχολήσει και την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη Μαρία Καρυστιανού να έχει εκφράσει δημόσια την απογοήτευσή της μετά τη σχετική συζήτηση στο Στρασβούργο.

Ποιοι ευρωβουλευτές συμμετείχαν στην αποστολή

Τα μέλη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών ήταν:

Ντολόρς Μονσεράτ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Ιζίλντα Γκόμες από τους Σοσιαλιστές

Κόσμα Ζλοτόφσκι από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς

Άνα Μιράντα Πας από τους Πράσινους

Την αντιπροσωπεία συνόδευσαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Μανιάτης, Μανώλης Φράγκος και Νίκος Παππάς.

Ακολουθεί έκθεση με συγκεκριμένες συστάσεις

Τα στοιχεία, οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά την τριήμερη αποστολή θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση τελικής έκθεσης.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτικές παρατηρήσεις και συγκεκριμένες συστάσεις για την ασφάλεια, τις υποδομές και τη λογοδοσία στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Το τελικό κείμενο θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα τεθεί σε ψηφοφορία.