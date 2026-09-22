Δημογλίδου για Μαζωνάκη: Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου – Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να προκύψει εμπλοκή επιπλέον προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το ψηφιακό υλικό, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι, εάν από την εξέταση των στοιχείων προκύψουν ενδείξεις για άλλα αδικήματα ή για συμμετοχή επιπλέον προσώπων, θα απαιτηθεί νέα εισαγγελική παραγγελία και καθοδήγηση από τον αρμόδιο ανακριτή για τη διεύρυνση της έρευνας.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν από τη στιγμή που ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο μέχρι την κλήση προς το ΕΚΑΒ, αλλά και οι αποκλίσεις ανάμεσα στις καταθέσεις και στα ψηφιακά ευρήματα.

Δεν αποκλείεται εμπλοκή επιπλέον προσώπου

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, υπήρξαν επικοινωνίες των δύο κατηγορούμενων γιατρών με εργαζομένους του ιατρείου ή με τρίτα πρόσωπα.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να αποκαλύψει με ποιους επικοινώνησαν οι εμπλεκόμενοι και ποιες κινήσεις έγιναν από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήλθε στον χώρο μέχρι την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν ζητήθηκε βοήθεια ή εάν ενημερώθηκε κάποιο τρίτο πρόσωπο για την κατάσταση του τραγουδιστή.

Η πιθανότητα συμμετοχής επιπλέον προσώπου δεν έχει επιβεβαιωθεί και παραμένει ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις καταθέσεις των εργαζομένων που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα του περιστατικού.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικοί εντόπισαν αποκλίσεις ως προς την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, τη διάρκεια παραμονής του στον χώρο, τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε και όσα ακολούθησαν μετά την επιδείνωση της κατάστασής του.

Οι καταθέσεις αντιπαραβάλλονται με υλικό από κάμερες ασφαλείας, δεδομένα κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα στοιχεία που έχουν ανακτηθεί από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

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Η Κωνσταντία Δημογλίδου είχε επισημάνει ότι οι αντιφάσεις που διαπιστώθηκαν από τις πρώτες καταθέσεις βοήθησαν τους αστυνομικούς να διευρύνουν την έρευνα και να αναζητήσουν πρόσθετα στοιχεία για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

Διαφορετική εικόνα για την ώρα άφιξης και την παραμονή του

Ένα από τα βασικότερα σημεία της έρευνας αφορά τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε και εισήλθε στο ιατρείο.

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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., τα ψηφιακά ευρήματα παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα από όσα αναφέρθηκαν στις αρχικές καταθέσεις για την ώρα άφιξης και τη διάρκεια παραμονής του τραγουδιστή στον χώρο.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει ότι οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο-κλειδί και τις 3,5 «χαμένες» ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το χρονικό, ώστε να εξακριβώσουν πότε άρχισε η διαδικασία, πόσο διήρκεσε και ποιες ενέργειες έγιναν όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Στο μικροσκόπιο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Οι Αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ένδειξη λειτουργίας του μηχανήματος για 42 λεπτά, εύρημα που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάκριση.

Σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενης, ο τραγουδιστής παρέμεινε στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 45 λεπτά προτού ζητηθεί να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Το σχετικό εύρημα και οι καταθέσεις των εργαζομένων έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στο άρθρο του DEBATER για την ένδειξη των 42 λεπτών πλασμαφαίρεσης στη δικογραφία Μαζωνάκη.

Οι συνομιλίες με τρίτα πρόσωπα

Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά τις συνομιλίες των κατηγορουμένων με πρόσωπα εκτός του ιατρείου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν για ποιον λόγο φέρεται να εστάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ βρισκόταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα, αλλά και εάν το στιγμιότυπο χρησιμοποιήθηκε για να ζητηθεί βοήθεια ή να ενημερωθεί κάποιο άλλο πρόσωπο.

Στο επίκεντρο είχε βρεθεί και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, στον οποίο η γιατρός φέρεται να έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής στον οποίο φέρεται να εστάλη η φωτογραφία του Μαζωνάκη, καθώς και τα ερωτήματα που εξετάζουν οι Αρχές σχετικά με τη συγκεκριμένη επικοινωνία.

Αναμένονται τα υπόλοιπα ψηφιακά ευρήματα

Η επεξεργασία των ψηφιακών πειστηρίων συνεχίζεται, ενώ αναμένονται πρόσθετα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε προσπάθεια απόκρυψης ή διαγραφής στοιχείων και ποια πρόσωπα γνώριζαν όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα συμβάλουν στην αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου και στην αξιολόγηση των ενεργειών που προηγήθηκαν.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και η ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου θα κριθεί από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.