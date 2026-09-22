ΙΣΑ για την κατηγορούμενη γιατρό στην υπόθεση Μαζωνάκη: «Καμία έγγραφη καταγγελία για τη λειτουργία του ιατρείου»

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει έγγραφη καταγγελία που να αφορά τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ διαχωρίζει την καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2014 από τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι, στο οποίο κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

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«Καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Τι αφορούσε η καταγγελία του 2014

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το 2014 είχε υποβληθεί έγγραφη αναφορά από γονέα ανήλικης ασθενούς.

Η αναφορά δεν αφορούσε τις συνθήκες λειτουργίας ή τον εξοπλισμό του ιατρείου, αλλά τη χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη γιατρό σχετικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης.

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι επιλήφθηκε της συγκεκριμένης καταγγελίας και ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του αποφάσισε την παραπομπή της γιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Δεν δίνονται στην ανακοίνωση περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη ή την κατάληξη της συγκεκριμένης πειθαρχικής διαδικασίας.

Πώς δόθηκε η εντολή για τον αιφνιδιαστικό έλεγχο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διευκρινίζει ακόμη τις συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε εντολή για έλεγχο στο ιδιωτικό ιατρείο.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε προηγηθεί προφορική αναφορά ενός γιατρού προς συνάδελφό του.

Μετά την προφορική αυτή ενημέρωση, ο αρμόδιος επικεφαλής για τις άδειες λειτουργίας έδωσε εντολή να πραγματοποιηθεί άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση έλεγχος στον χώρο.

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«Τα ανωτέρω είναι τα μοναδικά και αληθή πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα», καταλήγει το Γραφείο Τύπου του ΙΣΑ.

Στο μικροσκόπιο η λειτουργία του ιατρείου

Η λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου έχει τεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Το DEBATER είχε αποκαλύψει τις δύο επιγραφές με την ένδειξη «Νόμιμο Ιατρείο» στην πόρτα του χώρου όπου κατέρρευσε ο τραγουδιστής.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τον εξοπλισμό που βρέθηκε στο ιατρείο, τις άδειες λειτουργίας, τις ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν και το εάν αυτές καλύπτονταν από το ισχύον αδειοδοτικό πλαίσιο.

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Παράλληλα, στη δικογραφία έχουν ενταχθεί ψηφιακά δεδομένα και εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε. Στα στοιχεία που έχει παρουσιάσει το DEBATER περιλαμβάνονται η «επιστροφή αίματος» στις 16:28, τα πέντε alarm και τα κλειδωμένα κινητά.

Συνεχίζεται η δικαστική έρευνα

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ αφορά αποκλειστικά το ιστορικό των αναφορών προς τον Σύλλογο και δεν αποτελεί αξιολόγηση των ποινικών ευθυνών στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν μαρτυρικές καταθέσεις, ιατροδικαστικά ευρήματα, ψηφιακά πειστήρια και τα δεδομένα από τον εξοπλισμό του ιατρείου.

Οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΑ

«Καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ.

Κατά το έτος 2014, υπεβλήθη έγγραφη αναφορά γονέα ανήλικου ασθενούς, αναφορικά με τη χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό, σχετικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης ασθενούς. Ο ΙΣΑ επιλήφθηκε της εν λόγω καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Τέλος, σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς ενός συναδέλφου προς έναν άλλο, δόθηκε από τον επικεφαλής υπεύθυνο των αδειών λειτουργίας εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο έλεγχο.

Τα ανωτέρω είναι τα μοναδικά και αληθή πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα».