Δημοσκοπήσεις-κόλαφος για Μερτς: Έως δέκα μονάδες μπροστά η AfD

Σε ασφυκτικό πολιτικό κλοιό βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καθώς το 55% των πολιτών ζητά την παραίτησή του, την ώρα που η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εδραιώνεται στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων, με διαφορά που φτάνει ακόμη και τις δέκα ποσοστιαίες μονάδες από το CDU.

Οι δύο νέες έρευνες καταγράφουν παρόμοια εικόνα για τους συσχετισμούς στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό: ενίσχυση ή σταθεροποίηση της AfD στην κορυφή, σημαντική υποχώρηση των Χριστιανοδημοκρατών και αυξανόμενη αμφισβήτηση του ίδιου του καγκελάριου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αρνητικό κλίμα για τον Μερτς έχει επιβαρυνθεί από τις πρόσφατες εκλογικές ήττες του CDU και την επικράτηση της AfD σε κρατιδιακό επίπεδο.

Στο 27% η AfD στη δημοσκόπηση της Forsa

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των ιδιωτικών τηλεοπτικών δικτύων n-tv και RTL, η AfD διατηρεί την πρώτη θέση με ποσοστό 27%, χωρίς μεταβολή σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση.

Το CDU ακολουθεί με 20%, επίσης χωρίς μεταβολή, με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται στις επτά ποσοστιαίες μονάδες.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 17%, καταγράφοντας πτώση μίας μονάδας. Η Αριστερά και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) συγκεντρώνουν από 12%.

Η δημοσκοπική πρωτιά της AfD αποτελεί πλέον σταθερό χαρακτηριστικό των ερευνών, ενώ η συζήτηση για τη μελλοντική στάση των υπόλοιπων κομμάτων απέναντί της γίνεται ολοένα εντονότερη. Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά το δίλημμα για το εάν τα γερμανικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν με την AfD.

Σχεδόν δέκα μονάδες η διαφορά στη δημοσκόπηση της Insa

Ακόμη μεγαλύτερο είναι το προβάδισμα της AfD στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για την εφημερίδα BILD.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η AfD συγκεντρώνει 29,5%, ενισχυμένη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ το CDU περιορίζεται στο 19,5%. Η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων φτάνει έτσι τις δέκα μονάδες.

Το SPD ακολουθεί με 13,5%, καταγράφοντας άνοδο μίας μονάδας, ενώ στο ίδιο ποσοστό βρίσκονται οι Πράσινοι, οι οποίοι υποχωρούν κατά μισή μονάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αριστερά καταγράφεται στο 10,5%, χωρίς μεταβολή της εκλογικής της επιρροής.

Το 55% θέλει να παραιτηθεί ο Μερτς

Ιδιαίτερα αρνητικά είναι τα ευρήματα της Forsa για τον ίδιο τον Γερμανό καγκελάριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα εάν ο Φρίντριχ Μερτς πρέπει να παραιτηθεί από την καγκελαρία, το 55% των ερωτηθέντων απαντά καταφατικά. Αντίθετα, το 40% δηλώνει ότι επιθυμεί να παραμείνει στο αξίωμά του.

Το αίτημα αποχώρησης του καγκελάριου κυριαρχεί, όπως ήταν αναμενόμενο, μεταξύ των ψηφοφόρων της αντιπολίτευσης. Την παραίτησή του ζητά το 81% των υποστηρικτών της AfD και το 65% των ψηφοφόρων της Αριστεράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημαντικά είναι, όμως, τα ποσοστά αμφισβήτησης και στους ψηφοφόρους των κομμάτων του πολιτικού κέντρου:

Το 43% των ψηφοφόρων του SPD

Το 39% των υποστηρικτών των Πρασίνων

Το 21% των ψηφοφόρων του CDU

Το γεγονός ότι περισσότεροι από ένας στους πέντε υποστηρικτές του ίδιου του κόμματός του επιθυμούν αλλαγή καγκελάριου αποτυπώνει το μέγεθος της εσωκομματικής και κοινωνικής πίεσης.

Οι πολίτες κατηγορούν το CDU για τα καθημερινά προβλήματα

Η δημοσκόπηση επιχειρεί επίσης να καταγράψει τα αίτια των διαδοχικών εκλογικών αποτυχιών του CDU.

Το 81% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι ήττες οφείλονται στην αδυναμία του κόμματος να ασχοληθεί αποτελεσματικά με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Παράλληλα:

Το 66% θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς.

θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς. Το 64% αποδίδει την πτώση του CDU στην αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων.

αποδίδει την πτώση του CDU στην αθέτηση προεκλογικών υποσχέσεων. Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια καταγράφεται για τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με την ανάληψη νέου χρέους.

Πρόκειται για ένα κλίμα εντελώς διαφορετικό από εκείνο που επικρατούσε όταν ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας, με το CDU να εμφανίζεται τότε ως η κυρίαρχη δύναμη του συντηρητικού χώρου.

Η πίεση μεταφέρεται και στα κρατίδια

Οι πολιτικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζουν πλέον και τους συσχετισμούς στα γερμανικά κρατίδια, ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων του 2027.

Εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν σε πέντε κρατίδια:

Ζάαρλαντ

Σλέσβιγκ-Χολστάιν

Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Βρέμη

Κάτω Σαξονία

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, όπου πρωθυπουργός είναι ο Χέντρικ Βουστ. Ο Βουστ θεωρείται από πολλούς πιθανός μελλοντικός διάδοχος του Μερτς στην ηγεσία του CDU.

Απώλεια δέκα μονάδων για το CDU στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία

Στη δημοσκόπηση της Forsa για τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το CDU του Χέντρικ Βουστ συγκεντρώνει 29%.

Το ποσοστό του κόμματος είναι μειωμένο κατά τρεις μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση και κατά δέκα μονάδες μέσα σε έναν χρόνο.

Η AfD ακολουθεί με 22%, ενισχυμένη κατά δύο μονάδες, ενώ οι Πράσινοι βρίσκονται στο 18%, με άνοδο μίας μονάδας.

Το SPD παραμένει στο 14%, ενώ η Αριστερά ανεβαίνει στο 8%, κερδίζοντας δύο μονάδες.

Η νέα δημοσκοπική εικόνα έρχεται να ενισχύσει την πίεση που έχει προκαλέσει στο CDU η πρόσφατη εκλογική άνοδος της AfD, αλλά και να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την πολιτική επιβίωση του Μερτς.