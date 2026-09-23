ΑΣΕΠ 3Κ/2026: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 43 μόνιμες προσλήψεις στην ΥΠΑ

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2026, η οποία αφορά την πλήρωση 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι θέσεις θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας και αφορούν προσωπικό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας – ΗΜΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τον κλάδο που ήταν παλαιότερα γνωστός ως ΠΕ Ηλεκτρονικών και διεθνώς ως ATSEP – Air Traffic Safety Electronics Personnel.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας. Το DEBATER είχε παρουσιάσει τις επτά βασικές παρεμβάσεις για τη νέα εποχή της αεροναυτιλίας στην Ελλάδα, στις οποίες περιλαμβανόταν και η πρόσληψη των 43 επιστημόνων ATSEP.

Πού έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων έχουν καταχωριστεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται αποκλειστικά με τον Αριθμό Μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία των αποτελεσμάτων έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη 3Κ/2026.

Πώς εμφανίζονται οι ειδικές κατηγορίες

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ με τα προσωπικά τους στοιχεία, ώστε να ελέγξουν αναλυτικά τη θέση τους στους πίνακες.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και στις υπόλοιπες προκηρύξεις της ανεξάρτητης Αρχής, όπως είχε συμβεί με τους προσωρινούς πίνακες για 2.628 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα επόμενα βήματα για τους διοριστέους

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Θα ακολουθήσει η έκδοση του σχετικού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ενώ στη συνέχεια ο πίνακας θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού ολοκληρωθούν τα συγκεκριμένα στάδια, θα δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για τον διορισμό και την ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο ρόλος των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας

Οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας έχουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της αεροναυτιλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αντικείμενό τους συνδέεται με την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία, την πλοήγηση και την επιτήρηση της εναέριας κυκλοφορίας.

Η στελέχωση του συγκεκριμένου κλάδου αποτελεί μέρος της προσπάθειας αναβάθμισης των υποδομών της ΥΠΑ και ενίσχυσης της επιχειρησιακής ασφάλειας του ελληνικού εναέριου χώρου.

Το σύνολο των θεμάτων για αντίστοιχες διαδικασίες επιλογής προσωπικού βρίσκεται στη σελίδα του DEBATER για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, ενώ οι εξελίξεις που αφορούν ειδικά την αεροναυτιλία συγκεντρώνονται στο tag της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.