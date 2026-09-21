“Μια φορά συνάντησα τον Μαζωνάκη – Ευχαριστώ που με ξεφτιλίσατε” – Τι είπε ο υπνοθεραπευτής μετά τον Ανακριτή

Στον Ανακριτή βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου ο υπνοθεραπευτής, Νίκος Κομιανός που φέρεται να σχετίζεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Ο κ. Κομιανός, εμφανώς εκνευρισμένος μετά την έξοδό του από το γραφείο του Ανακριτή, ανέφερε: “Ήρθα να συμβάλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα”.

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Σε ερώτηση δημοσιογράφων απάντησε πως μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη δυο ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Συγκεκριμένα, αφού υποστήριξε ότι μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συνέχεια επιτέθηκε στους δημοσιογράφους λέγοντας: «Ευχαριστώ που με κάνατε διάσημο».

Κατά την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι έχει επαγγελματική σχέση και σύμβαση με τους γιατρούς εδώ και χρόνια, ενώ η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή είχε ραντεβού μαζί του μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, για να λάβει το ιστορικό του.

Ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας δήλωσε ότι: “Η ανάκριση είναι μυστική. Ο μάρτυρας βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας, ήρθε αυτοβούλως και συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας”.

Ενώπιον του ανακριτή πρόκειται να κληθούν να καταθέσουν πρόσωπα που οι μαρτυρίες τους έχουν σημασία στην ποινική έρευνα, μετά την προφυλάκιση του ζεύγους των κατηγορούμενων, η κύρια ανάκριση για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένοντας τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και εκείνα που αφορούν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών, θα ζητήσει να λάβει καταθέσεις από όσους κρίνει ότι θα φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης. Έτσι ενώπιον του αναμένεται να δώσουν καταθέσεις τόσο εργαζόμενοι του ιατρείου, καθώς και οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στην οδό Καρνεάδου.