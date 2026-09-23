Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Στη σκιά της επίθεσης στο Κίεβο η ομιλία Ζελένσκι – Συνάντηση Ρούμπιο με Λαβρόφ

Στη σκιά της νέας πολύνεκρης ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο συνεχίζονται οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να βρίσκονται μεταξύ των κεντρικών ομιλητών της δεύτερης ημέρας.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα διπλωματικό παρασκήνιο υψηλού επιπέδου, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να συναντά τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

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Η νέα επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, η σύντομη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο και οι προειδοποιήσεις των χωρών της Βαλτικής για τις υβριδικές απειλές διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον πριν από την παρέμβαση Ζελένσκι.

Δύο νεκροί και 41 τραυματίες στο Κίεβο

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των ουκρανικών Αρχών, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 41 τραυματίστηκαν από τις νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο.

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει ισχυρότερη διεθνή υποστήριξη και μεγαλύτερη πίεση προς τη Μόσχα.

Κτίρια στην ουκρανική πρωτεύουσα υπέστησαν ζημιές, ενώ εκρήξεις καταγράφηκαν κοντά και σε περιοχές όπου βρίσκονται διπλωματικές εγκαταστάσεις.

Η πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, Καταρίνα Ματέρνοβα, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι της αντιπροσωπείας χρειάστηκε να μετακινηθούν στους διαδρόμους του κτιρίου, μακριά από τα παράθυρα, εξαιτίας των διαδοχικών εκρήξεων.

Η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί νέα ρωσική πυραυλική επίθεση και λίγες ημέρες νωρίτερα, με την αεράμυνα της πόλης να τίθεται σε λειτουργία.

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Στο βήμα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να παρουσιάσει ενώπιον των ηγετών του ΟΗΕ τις θέσεις της Ουκρανίας για τον πόλεμο και τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η χρονική συγκυρία της επίθεσης στο Κίεβο ενισχύει το βασικό επιχείρημα του Ουκρανού προέδρου ότι η Ρωσία συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις παρά τις διεθνείς προσπάθειες για διαπραγματεύσεις.

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Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η χώρα του επιδιώκει μια συμφωνία με τη Ρωσία, επιμένοντας όμως ότι απαιτείται αυξημένη πολιτική και οικονομική πίεση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Το DEBATER είχε μεταδώσει την τοποθέτησή του ότι η Ρωσία πρέπει να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό σε συμφωνία.

Παράλληλα, είχε προτείνει να πραγματοποιηθεί απευθείας συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση που δεν είχε γίνει αποδεκτή από τη Μόσχα.

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Συνάντηση Ρούμπιο και Λαβρόφ στη Νέα Υόρκη

Στο περιθώριο των εργασιών του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών δεν έχουν αποδώσει απτά αποτελέσματα.

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Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε ότι, σύμφωνα με τη Μόσχα, δεν υπάρχουν επί του παρόντος οι απαραίτητες προϋποθέσεις για συνομιλίες ειρήνης. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ρωσία παραμένει θεωρητικά ανοιχτή στον διάλογο.

Το DEBATER είχε γράψει ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένονταν στο Κίεβο και στη Μόσχα στο πλαίσιο μιας ακόμη προσπάθειας διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου.

Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Την ένταση στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ ενίσχυσε ανακοίνωση των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων για παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την πολωνική πλευρά, ένα ρωσικό ελικόπτερο τύπου Mi-8 πέρασε περίπου 300 μέτρα εντός του πολωνικού εναέριου χώρου από την περιοχή του Καλίνινγκραντ.

Η παραβίαση διήρκεσε 42 δευτερόλεπτα, ενώ η πορεία του αεροσκάφους παρακολουθήθηκε από τα συστήματα ραντάρ της Πολωνίας.

Μαχητικά αεροσκάφη τέθηκαν σε ετοιμότητα και οι επίγειες δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν, με τη Βαρσοβία να εκτιμά ότι το περιστατικό ενδέχεται να αποτελεί ακόμη μία δοκιμή της ετοιμότητας της πολωνικής αεράμυνας.

Προειδοποιήσεις για τις υβριδικές απειλές

Από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς προειδοποίησε ότι η διεθνής τάξη βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις, όπως οι παραβιάσεις εναέριου χώρου, τα drones κοντά σε αεροδρόμια, οι επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και οι δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές.

Ο Λετονός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες απειλές μπορεί να αποδειχθούν εξίσου επικίνδυνες με έναν συμβατικό πόλεμο, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μην αποστρέφει το βλέμμα της από τις ρωσικές ενέργειες στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της μεταρρύθμισης του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι ο Οργανισμός δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη τη διεθνή επιρροή και τη σημασία του.

Στο βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν

Πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η παρέμβασή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την επιβεβαίωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν πραγματοποίησαν τρίωρες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε τις επαφές ενθαρρυντικές και εποικοδομητικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συναντήσεων. Η Τεχεράνη, πάντως, διέψευσε ότι εγκατέλειψε προηγούμενες προϋποθέσεις που είχε θέσει για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η απειλή Τραμπ κατά του Ιράν

Το διπλωματικό άνοιγμα συνοδεύτηκε από εξαιρετικά σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε το δίλημμα μεταξύ μιας συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί και της στρατιωτικής «εξάλειψης» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η τοποθέτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς διατυπώθηκε από το βήμα ενός διεθνούς Οργανισμού που δημιουργήθηκε με βασική αποστολή την αποτροπή πολέμων και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν επηρέασαν άμεσα και τις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά σε δύο εβδομάδες.

Ο Μακρόν για Ουκρανία, Γάζα και Δυτική Όχθη

Στην τελευταία ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ως πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για την επιστροφή της διεθνούς πολιτικής στον «νόμο της ζούγκλας».

Ο Γάλλος πρόεδρος επικεντρώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην κατάσταση στη Γάζα και στην κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη.

Όπως έχει γράψει το DEBATER, ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και για την προοπτική των Παλαιστινίων.

Στο επίκεντρο οι πόλεμοι και η διεθνής ασφάλεια

Η δεύτερη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αβεβαιότητας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, οι υβριδικές απειλές και η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του ΟΗΕ κυριαρχούν στις ομιλίες και στις διμερείς συναντήσεις.

Παρά τις δημόσιες εκκλήσεις για ειρήνη, οι νέες επιθέσεις στο Κίεβο και η αυξανόμενη ένταση στα σύνορα του ΝΑΤΟ αποτυπώνουν την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τις διπλωματικές διακηρύξεις από τις εξελίξεις στα πεδία των συγκρούσεων.