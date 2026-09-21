Μαζωνάκης: «Σε πήρα στον λαιμό μου» – Το SMS του υπνοθεραπευτή στη γιατρό μετά τον θάνατό του

Νέα στοιχεία για την επικοινωνία του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό Ιωάννα Γάκα, πριν αλλά και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έφερε στο φως το Live News του MEGA.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα SMS που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Το μήνυμα φέρεται να έγραφε:

«Σε πήρα στον λαιμό μου».

Η συγκεκριμένη επικοινωνία έρχεται στο φως την ίδια ημέρα που ο Νάσος Κομιανός βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή και κατέθεσε ως μάρτυρας για την υπόθεση.

Το DEBATER είχε μεταδώσει νωρίτερα τις δηλώσεις του υπνοθεραπευτή μετά την κατάθεσή του στον ανακριτή, όταν ο ίδιος είχε τονίσει ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μόνο μία φορά και ότι προσήλθε προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η αποκάλυψη του Live News για το SMS

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Live News, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έστειλε στην προφυλακισμένη γιατρό το επίμαχο μήνυμα:

«Σε πήρα στον λαιμό μου».

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Το ακριβές νόημα της φράσης και το πλαίσιο μέσα στο οποίο εστάλη αποτελούν στοιχεία που αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πριν από το συγκεκριμένο SMS είχαν προηγηθεί και τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο.

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Τι φέρεται να κατέθεσε ο Κομιανός στον ανακριτή

Το Live News μετέδωσε επίσης στοιχεία από όσα φέρεται να υποστήριξε ο Νάσος Κομιανός κατά την κατάθεσή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είπε ότι άνθρωπος από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη επικοινώνησε μαζί του δύο με τρεις ημέρες πριν από την πρώτη τους συνάντηση και του ανέφερε ότι ο τραγουδιστής τον είχε δει στα social media και επιθυμούσε να τον συναντήσει.

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Το πρώτο ραντεβού πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Ο Κομιανός φέρεται να υποστήριξε ότι δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρία με τον τραγουδιστή, αλλά μόνο συζήτηση, ενώ είχε προγραμματιστεί νέα συνάντησή τους για την Τετάρτη στις 17:00, προκειμένου –όπως φέρεται να είπε– να λάβει ολόκληρο το ιστορικό του.

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Η συνεργασία με την Ιωάννα Γάκα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του υπνοθεραπευτή στη σχέση του με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, ο Κομιανός φέρεται να κατέθεσε ότι είχε μακρά επαγγελματική συνεργασία μαζί της και ότι υπήρχε μεταξύ τους επίσημη σύμβαση.

Ο συνήγορός του, Ιωάννης Γλύκας, μιλώντας στην εκπομπή, υποστήριξε ότι επρόκειτο για «σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας» μεταξύ του υπνοθεραπευτή και των δύο γιατρών.

Ο δικηγόρος τόνισε παράλληλα ότι ο εντολέας του βρίσκεται στην υπόθεση αποκλειστικά με την ιδιότητα του μάρτυρα και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ίδιου και του θανάτου του τραγουδιστή.

Το DEBATER είχε ήδη γράψει για την επαγγελματική σχέση που ο ίδιος ο Νάσος Κομιανός είχε δηλώσει ότι διατηρούσε με την Ιωάννα Γάκα, όταν είχε μεταβεί αυτοβούλως στην Ευελπίδων.

Η φωτογραφία του Μαζωνάκη

Ένα ακόμη κομβικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο Κομιανός, ο ίδιος αιφνιδιάστηκε όταν έλαβε τη συγκεκριμένη εικόνα.

Όπως μετέδωσε το Live News, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να υποστήριξε ότι είχε ρωτήσει τη γιατρό εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στην ώρα του, επειδή ήθελε να υπολογίσει εάν ο τραγουδιστής θα καθυστερούσε στο επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του.

Πέντε μηνύματα μεταξύ υπνοθεραπευτή και γιατρού

Οι πληροφορίες του Live News αναφέρουν ακόμη ότι υπνοθεραπευτής και γιατρός είχαν ανταλλάξει συνολικά πέντε μηνύματα.

Ένα από αυτά φέρεται να είχε σταλεί την Τρίτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον υπνοθεραπευτή να ρωτά τη γιατρό εάν ο τραγουδιστής είχε προσέλθει στο ραντεβού του.

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο, η φωτογραφία που εστάλη στον υπνοθεραπευτή, καθώς και το μήνυμα «Σε πήρα στον λαιμό μου» αποτελούν πλέον μέρος των πληροφοριών που έρχονται στο φως ενώ η κύρια ανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιεχόμενο και η σημασία των επικοινωνιών θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές μαζί με το σύνολο του αποδεικτικού υλικού.

Πηγή πληροφοριών: Live News / MEGA