Γιάννης Αλαφούζος: Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Nova

Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Nova φέρεται να βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος, σε μία κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί, μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην ελληνική αγορά των μέσων ενημέρωσης και της συνδρομητικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του SPORT24, οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική συμφωνία ούτε έχουν γνωστοποιηθεί οι οικονομικοί όροι μιας πιθανής συναλλαγής.

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Οι κινήσεις του Αλαφούζου στην αθλητική τηλεόραση

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας του Γιάννη Αλαφούζου στο τηλεοπτικό τοπίο του ελληνικού αθλητισμού.

Το προηγούμενο διάστημα δημιουργήθηκε η πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV, ενώ ο ΣΚΑΪ απέκτησε δικαιώματα μετάδοσης για τους αγώνες της Stoiximan GBL, του Κυπέλλου και του Super Cup, καθώς και για αναμετρήσεις του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού και της ΠΑΕ Ηρακλής.

Μια πιθανή εξαγορά της Nova θα αποτελούσε κίνηση πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας, καθώς θα ενίσχυε αποφασιστικά την παρουσία του επιχειρηματία στον χώρο της τηλεόρασης και του αθλητικού περιεχομένου.

Το deal που μπορεί να φέρει ανακατατάξεις

Εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε συμφωνία, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στον εγχώριο τηλεοπτικό χάρτη, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση και τη μετάδοση αθλητικών διοργανώσεων.

Ωστόσο, μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η υπόθεση παραμένει στο επίπεδο των προχωρημένων συζητήσεων και όχι μιας ολοκληρωμένης εξαγοράς.