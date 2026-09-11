Ξεσπά ο πατέρας του Μαζωνάκη: «Πρέπει να μπουν φυλακή – Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»

Με λόγια γεμάτα οδύνη και οργή μίλησε ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη για τον θάνατο του γιου του και τις έρευνες γύρω από όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Την ώρα που η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ο πατέρας του δημοφιλούς τραγουδιστή ζήτησε να τιμωρηθούν αυστηρά οι άνθρωποι που θεωρεί υπεύθυνους για την απώλειά του.

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«Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»

Μιλώντας στο MEGA, ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη ξέσπασε:

«Πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ. Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί μου;»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι προκλήθηκε ανεπανόρθωτο κακό στην οικογένειά του, ενώ εξέφρασε την αγωνία του και για άλλους ανθρώπους που ενδέχεται να απευθυνθούν στους συγκεκριμένους γιατρούς.

Παράλληλα, διερωτήθηκε ποιος θα μπορέσει πλέον να στηρίξει τους οικείους του τραγουδιστή, αποτυπώνοντας το μέγεθος της απώλειας με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η οικογένεια.

Στη Δικαιοσύνη οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί που διώκονται για την υπόθεση ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία. Οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας και αναμένεται να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

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Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί από το ιατρείο, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζεται για να αποσαφηνιστεί η ακριβής ώρα άφιξης του τραγουδιστή.

Ελέγχεται, επίσης, εάν πραγματοποιήθηκε κάποια ιατρική πράξη και τι ακριβώς συνέβη κατά τις ώρες που ο Γιώργος Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο.

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Αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις για την αιτία θανάτου, καθώς η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε οριστικό συμπέρασμα.

Η οικογένεια, μέσω του δικηγόρου της, υποστηρίζει ότι ο θάνατος συνδέεται με ιατρική πράξη ή πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο και ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της συνεχιζόμενης δικαστικής έρευνας.