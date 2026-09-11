25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου: Το μήνυμα Τραμπ και οι καταγγελίες συγγενών θυμάτων

Τη διαβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Πεντάγωνο.

Με τη συμπλήρωση 25 ετών από τις επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος τίμησε τη μνήμη των 2.977 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να μάχονται στο όνομά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: «Ανανεώνουμε τον ιερό όρκο»

«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», πρόσθεσε κατά την ομιλία του στο Πεντάγωνο, ένα από τα σημεία που χτυπήθηκαν στις επιθέσεις.

Καταγγελίες συγγενών κατά της Σαουδικής Αραβίας

Την ίδια ώρα, ένταση προκλήθηκε στην τελετή μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν δύο συγγενείς θυμάτων χρησιμοποίησαν το βήμα για να εξαπολύσουν κατηγορίες κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Παρότι οι συγγενείς που ανεβαίνουν στο βήμα συνήθως περιορίζονται στην ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων και σε προσωπικές αναμνήσεις, η Τέρι Στράντα επέλεξε να διαφοροποιηθεί από το προκαθορισμένο κείμενο.

Η ίδια εξέφρασε τη λύπη της επειδή, όπως υποστήριξε, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις δεν έχει ακόμη αποδοθεί δικαιοσύνη για τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε η Σαουδική Αραβία.

«Μπορέσαμε εντέλει να φέρουμε αυτήν την υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου και να αποδείξουμε πως το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είχε καλλιεργήσει μια αποτρόπαια κουλτούρα αντιαμερικανικής τρομοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προστάτευσαν τους Σαουδάραβες αντί για τις οικογένειες»

Η Τέρι Στράντα κατηγόρησε όλες τις αμερικανικές κυβερνήσεις των τελευταίων 25 ετών ότι επέλεξαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία αντί να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων.

Απευθυνόμενη στον Ντόναλντ Τραμπ, τον κάλεσε να αλλάξει αυτήν την πολιτική και ζήτησε από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος παρευρισκόταν στην τελετή, να μεταφέρει το μήνυμά της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πείτε στους Σαουδάραβες να σταματήσουν να λένε ψέματα».

«Δώστε στη δημοσιότητα τους φακέλους»

Λίγο αργότερα, ένας ακόμη συγγενής θύματος υποστήριξε από το ίδιο βήμα ότι «εδώ και 25 χρόνια, το βαθύ κράτος απέκρυψε την αλήθεια σχετικά με όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απευθυνόμενος και εκείνος στον Αμερικανό πρόεδρο, ανέφερε:

«Πρόεδρε Τραμπ, είστε η τελευταία μας ελπίδα. Δώστε στη δημοσιότητα, στην πλήρη και αυτούσια μορφή τους, τους φακέλους που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία, όσο υπάρχουν ακόμη εν ζωή οικογένειες των θυμάτων που μπορούν να τους μελετήσουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο παρεμβάσεις χειροκροτήθηκαν από μέρος του πλήθους, στο οποίο βρίσκονταν συγγενείς θυμάτων, επίσημοι αξιωματούχοι και τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι από τους αεροπειρατές των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν υπήκοοι της Σαουδικής Αραβίας, όπως και ο τότε ηγέτης της Αλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν.