Marfin: Η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης με μολότοφ στην τράπεζα – Οι φωτογραφίες των διακοπών που έδεσαν την υπόθεση

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που αποτυπώνει καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές πριν από τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin, την 5η Μαΐου 2010, φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA.

Στο βίντεο καταγράφεται η αγωνία των εργαζομένων, η εισβολή των κουκουλοφόρων και η στιγμή που ο χώρος τυλίγεται στις φλόγες, σε μια τραγωδία που σημαδεύτηκε από τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους και μιας εγκύου.

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Το χρονικό της επίθεσης μέσα από τις κάμερες ασφαλείας

Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι. Στο εξωτερικό του κτιρίου, επί της οδού Σταδίου, βρίσκεται σε εξέλιξη η ογκώδης διαδήλωση κατά των μέτρων λιτότητας.

Μέσα στο κατάστημα, οι υπάλληλοι παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τις εξελίξεις, προχωρώντας παράλληλα στις τυπικές διαδικασίες για το κλείσιμο της τράπεζας.

Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο ακριβώς στις 14:07. Ομάδα κουκουλοφόρων, που έχει αποσπαστεί από την πορεία, αρχίζει να σπάει με μανία την πρόσοψη της τράπεζας.

Η τζαμαρία καταρρέει και οι υπάλληλοι που βρίσκονται στους γκισέ τρέπονται έντρομοι σε φυγή προς τα ενδοότερα του κτιρίου.

Σε μια δραματική λεπτομέρεια, ένας τελευταίος υπάλληλος φαίνεται να επιστρέφει για ελάχιστα δευτερόλεπτα προκειμένου να πάρει ένα προσωπικό του αντικείμενο, πριν τρέξει να σωθεί. Αμέσως μετά, σημειώνεται η πρώτη έκρηξη.

Οι βόμβες μολότοφ σκάνε στο εσωτερικό, πυκνός καπνός καλύπτει τα πάντα και η εικόνα από την κάμερα σβήνει οριστικά.

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Η απόδραση από τον φωταγωγό και οι τρεις νεκροί

Η συνέχεια της τραγωδίας αποτελεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Στην προσπάθειά τους να σωθούν από τον πύρινο εγκλωβισμό, οι περισσότεροι υπάλληλοι κατέφυγαν σε έναν στενό φωταγωγό που οδηγούσε στην ταράτσα.

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Αφού έσπασαν το προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα, σκαρφάλωσαν στη στέγη και από εκεί πήδηξαν σε παρακείμενο κτίριο, σπάζοντας το τζάμι του με ένα καδρόνι. Δυστυχώς, τρεις συνάδελφοί τους δεν τα κατάφεραν.

Τα θύματα της τραγωδίας:

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Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (έγκυος 4 μηνών)

Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών

Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών

Οι τρεις άτυχοι εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς στον τρίτο όροφο του κτιρίου, βρίσκοντας τραγικό θάνατο από ασφυξία.

Η ώρα της Δικαιοσύνης

Δεκαέξι χρόνια μετά το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, οι έρευνες των αρχών έχουν αποδώσει πλέον χειροπιαστά αποτελέσματα.

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Η Διεύθυνση Ασφάλειας έχει προχωρήσει στην ταυτοποίηση τριών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Δύο από τους υπόπτους έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα μιας 46χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές στο Λονδίνο.

Tα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις καλοκαιρινές διακοπές

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφικό υλικό από προσωπικές διακοπές της περιόδου 2008-2010, το οποίο αποτέλεσε το «νήμα» για τον εντοπισμό των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αρχές εστίασαν σε φωτογραφίες από τις διακοπές των υπόπτων, όπου απεικονίζεται ο ένας εκ των δύο 42χρονων συλληφθέντων (ψηλός, με γυαλιά μυωπίας), η φυσιογνωμία του οποίου συμπίπτει με εκείνη του ατόμου που είχε καταγραφεί έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας την ημέρα της τραγωδίας.

Το στοιχείο-κλειδί, ωστόσο, εντοπίζεται στα προσωπικά τους αντικείμενα. Στην επίσημη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), το συγκεκριμένο σακίδιο που φέρει ο ύποπτος στις διακοπές ταυτοποιείται με αυτό της ημέρας των επεισοδίων, καθώς παρουσιάζει ένα μοναδικό ίχνος σκουριάς στην επιφάνειά του.

Αντίστοιχη ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε και σε δεύτερο σακίδιο, μαύρου χρώματος, το οποίο φέρει κόκκινη στάμπα γνωστού μουσικού συγκροτήματος.

Στην αντεπίθεση η 46χρονη – «Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου της αθωότητας»

Για κατάφωρη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων αλλά και του τεκμηρίου αθωότητας της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Marfin, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα, κάνει λόγο ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης.

Η παρέμβαση του γνωστού ποινικολόγου έρχεται ως αντίδραση στη δημοσιοποίηση ονομάτων, προσωπικών στοιχείων και φωτογραφιών που αφορούν τόσο την ίδια την κατηγορούμενη, η οποία δηλώνει κατηγορηματικά αθώα, όσο και πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος.

Ο κ. Παπαδάκης κάνει λόγο για μια «επιχειρούμενη επικοινωνιακή εκστρατεία» γύρω από την υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει σαφή έκκληση προς τους αρμόδιους φορείς και τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν την αναπαραγωγή του συγκεκριμένου υλικού.

Παράλληλα, ζητά την άμεση κατάργηση κάθε ανάρτησης ή δημοσιεύματος που περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, ονόματα ή άλλα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο συνήγορος εφιστά την προσοχή των μέσων ενημέρωσης ως προς τη διαχείριση της δικογραφίας, καλώντας τα σε αυστηρό έλεγχο των πηγών τους, της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών που μεταδίδουν.

Ο κ. Παπαδάκης υπογραμμίζει την ανάγκη να πέσουν οι τόνοι, προκειμένου η υπόθεση να προσεγγιστεί με τη δέουσα νηφαλιότητα.

«Η τροφή στον υπόκοσμο του διαδικτύου και στους κάθε είδους σκοπιμότητας συκοφάντες παρακαλώ να σταματήσει τώρα. Και είναι κάτι που θα συμβάλει στη νηφάλια προσέγγιση της υπόθεσης και θα εκτιμηθεί».