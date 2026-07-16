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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16.07) σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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