Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16.07) σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

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Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.