Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας
Συναγερμός στην πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16.07) σε χαμηλή βλάστηση στο Μακρυχώρι Λάρισας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις