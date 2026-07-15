Marfin: Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου οι δύο 42χρονοι μετά την προφυλάκισή τους

Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να μεταφερθούν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Marfin, καθώς μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Οι κατηγορούμενοι, που προφυλακίστηκαν με απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών, παρέμειναν το βράδυ στη ΓΑΔΑ και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στις φυλακές. Παράλληλα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα η οποία έδρασε την ημέρα της φονικής επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, η 46χρονη γυναίκα που θεωρείται το τρίτο πρόσωπο της υπόθεσης και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου για τον εμπρησμό της τράπεζας, αποδέχθηκε την άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να λογοδοτήσει ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη αυτή, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε: «Είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι χρονοβόρα. Θεωρούμε επειδή υπάρχει καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο αστυνομιών θα επιστρέψει στη χώρα μας γρήγορα για να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».

Η μαρτυρία του φωτορεπόρτερ που “έπιασε” στον φακό τους δράστες

Στο ΕΡΤNews μίλησε ο φωτορεπόρτερ Ηλίας Προβόπουλος, ο οποίος περιέγραψε καρέ-καρέ τις δραματικές στιγμές της 10ης Μαΐου 2010, καθώς κατάφερε με τον φωτογραφικό του φακό να «πιάσει» την ομάδα των «5» λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Όπως λέει, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι είχαν προηγηθεί επεισόδια στην περιοχή του βιβλιοπωλείου Ιανός, όπου συγκρούστηκαν ομάδες κουκουλοφόρων με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την αποχώρηση των ΜΑΤ, ο ίδιος και άλλοι πολίτες μπήκαν σε κτίριο για να προστατευθούν από τα δακρυγόνα.

Εκείνη τη στιγμή, αναφέρει, παρατήρησε μια ομάδα ατόμων που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν έμοιαζε με τις ομάδες που συνήθιζε να βλέπει στις πορείες.

«Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με στολή κανονική. Οι μισοί μαύρα, οι άλλοι χακί, με τζόκερ, μαύρα γυαλιά και μαντήλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ» σημειώνει και συνεχίζει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του φωτορεπόρτερ, ενστικτωδώς άρχισε να φωτογραφίζει τις κινήσεις τους. «Έτσι ενστικτωδώς βγάζω τη μηχανή, μια μηχανή που έχω πάντα στην τσέπη μου, και κάνω αυτές τις φωτογραφίες. Η ομάδα αυτή έρχεται, οι μισοί από την Αιόλου και οι άλλοι μισοί από τη Χρήστου Λαδά, συναντιούνται, συνεννοούνται και φεύγουν τρεις προς τη Marfin».

Όπως περιέγραψε, ο πρώτος έσπασε τη βιτρίνα του καταστήματος, ο δεύτερος έριξε στο εσωτερικό εύφλεκτο υλικό και ο τρίτος πέταξε αναμμένο εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά και να γεμίσει το κτίριο με πυκνούς καπνούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Προβόπουλος περιέγραψε ορισμένα άτομα που αποτύπωσε στις φωτογραφίες του, κάνοντας λόγο για έναν ψηλό άνδρα με γυαλιά, μία γυναίκα με ξανθή κοτσίδα που διακρινόταν πίσω από το μαντήλι της, έναν άνδρα μεσαίου αναστήματος και πιο εύσωμη σωματοδομή που φορούσε σακίδιο, καθώς και έναν ακόμη με χαρακτηριστικό κόκκινο μαντήλι.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι το τελευταίο πρόσωπο το είχε δει και σε παλαιότερα επεισόδια, κατά την επίθεση στο κτίριο της Περιφέρειας στη λεωφόρο Συγγρού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ηλίας Προβόπουλος, σε άλλη συνέντευξη στο Mega, διευκρίνισε ότι δεν ακούστηκε ποτέ οργανωμένα ως σύνθημα το περιβόητο «κάψτε τους», ενώ σχετικά με την εκδήλωση της φωτιάς και την επιχείρηση διάσωσης, τόνισε πως η πυροσβεστική έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο η προσέγγιση της τράπεζας ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του τεράστιου όγκου του κόσμου.

Περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε στους δρόμους της Αθήνας λίγο πριν από τη δολοφονική επίθεση, ο φωτορεπόρτερ ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έγινε στην Αθήνα και κατά κάποιον τρόπο ήταν ήσυχη πριν γίνει ό, τι έγινε στη Marfin. Οι περίφημοι μπαχαλάκηδες προκάλεσαν ένα επεισόδιο και η αστυνομία έριξε δακρυγόνα. Γι’ αυτό και μπήκαν στον Ιανό».

Εστιάζοντας στα 12 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στις δύο επιθέσεις, περιέγραψε την περίεργη αμφίεσή τους: «Έτσι ξαφνικά αυτές οι δύο ομάδες ενώθηκαν από την Λαδά και Εδουάρδου Λω, με διακριτικά. Ήταν κάτι ξεχωριστό στις πορείες. Μου τράβηξαν την προσοχή γιατί φορούσαν στολή. Μαύρα ρούχα και σακίδια, με το κεφάλι καλυμμένο και οι άλλοι μισοί τζόκερ χακί. Ήταν σαν ομάδα εκτελεστών θα έλεγα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μαρτυρία του αποτελεί μέρος των καταθέσεων που έχουν καταγραφεί για την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, που οδήγησε στον θάνατο των τριών εργαζομένων και του αγέννητου παιδιού.