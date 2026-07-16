Νέα ντοκουμέντα λίγα λεπτά μετά τον φονικό εμπρησμό στη Marfin – Πού “έπιασε” ο φακός τους δύο 42χρονους

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φονικό εμπρησμό στη Marfin τον Μάιο του 2010 στο κέντρο της Αθήνας.

Ήδη έχουν κριθεί προφυλακιστέοι οι δύο 42χρονοι, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών τους.

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Σημαντική ήταν και η συμβολή των φωτογραφιών του φωτορεπόρτερ Ηλία Προβόπουλου, ο οποίος αποκάλυψε στο ΕΡΤnews πως ο διαφορετικός ρουχισμός και ο εξοπλισμός της ομάδας τον οδήγησαν στο να απαθανατίσει τους πέντε δράστες λίγο πριν από την επίθεση στην τράπεζα.

Επίσης, κατά το σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών, οι δύο συλληφθέντες είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων αν αφεθούν ελεύθεροι με όρους, για αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση.

Εν τω μεταξύ, σε λίγες μέρες αναμένεται να φτάσει και στην Ελλάδα, από την Αγγλία, η 46χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin.

Παράλληλα, σε λίγες μέρες αναμένεται να φτάσει και στην Ελλάδα, από την Αγγλία, η 46χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin.

Εμπρησμός στη Marfin: Νέες φωτογραφίες με τους δύο 42χρονους

Το βράδυ της Τετάρτης 15/7, το Mega έφερε στο φως της δημοσιότητας νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα, με τους δύο 42χρονους προφυλακισμένους, λίγα λεπτά μετά το φονικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Ο «ψηλός» και ο «εναερίτης» καταγράφονται, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης στο κτίριο της Νομαρχίας Αθηνών επί της Λεωφόρου Συγγρού.

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Σύμφωνα με την έρευνα, είναι οι ίδιοι που προκάλεσαν την φονική επίθεση στην τράπεζα. Ο ένας έχει καλύψει με ένα μαύρο full face το πρόσωπό του, φοράει χακί καπέλο και έχει μία μαύρη τσάντα πλάτης, ενώ ο άλλος φοράει επίσης καπέλο, μπλε μπουφάν και με κόκκινο φουλάρι καλύπτει το πρόσωπό του.

Μαρτυρίες και καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, φαίνεται πως «έκαψαν» τους δύο 42χρονους, οι οποίοι είχαν σημανθεί με τους αριθμούς «8» και «11» από τους αστυνομικούς, ενώ η 46χρονη, που θα εκδοθεί άμεσα από την Αγγλία, με το νούμερο «7».

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Σύμφωνα με τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες, ο 42χρονος «ψηλός» ήταν αυτός που έσπασε τον υαλοπίνακα, με το αστυνομικό συμπέρασμα να καταλήγει πως: «Για το άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό «8» προκύπτει η ισχυρότερη σύνδεση με την ενεργό φάση της επίθεσης. Το άτομο αυτό είχε κεντρικό εκτελεστικό ρόλο, τουλάχιστον στη θραύση του υαλοπίνακα, χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή του στην κύρια επιθετική ενέργεια».

Ως προς την 46χρονη, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει σύνδεση με την ομάδα που έβαλε τη φωτιά στην τράπεζα, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί ο εκτελεστικός της ρόλος.

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Ταυτοποίηση του αποστολέα του ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος ζητά η Ανακρίτρια

Επίσης, οι δικαστικές αρχές έχουν ζητήσει την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φονικό εμπρησμό της Marfin με τους τρεις νεκρούς εργαζομένους.

Σχετικό αίτημα υπέβαλαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν μείζονος σημασίας την κλήση σε κατάθεση του αποστολέα του μηνύματος.

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Παράσταση από την οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής

Στο μεταξύ ενώπιον της ανακρίτριας δηλώθηκε ήδη παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας από συγγενείς θύματος της αποτρόπαιας εμπρηστικής επίθεσης.

Η οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, εγκύου στον τέταρτο μήνα του πρώτου της παιδιού, που βρήκε φρικτό θάνατο εγκλωβισμένη στους καπνούς στο κτίριο, δήλωσε παράσταση στην δικαστική λειτουργό προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας ώστε να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες της.