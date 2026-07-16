Επανεξελέγη πρόεδρος του ΙΣΑ ο Γιώργος Πατούλης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ.

Με την επανεκλογή του Γιώργου Πατούλη στην προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τις αρχαιρεσίες της 14ης Ιουνίου 2026, ξεκινά η νέα τετραετής θητεία της διοίκησης του ΙΣΑ.

Ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για μια νέα εντολή ευθύνης και δεσμεύτηκε ότι, με πνεύμα συνεργασίας και ενότητας, ο Σύλλογος θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματα του ιατρικού κόσμου, να ενισχύει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να διαδραματίζει ενεργό θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής υγείας.

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Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες είναι η εξής :

Πρόεδρος: Γιώργος Πατούλης

Αντιπρόεδροι:

Γιώργος Θεοδωρόπουλος

Ιωάννης Κεχρής

Κωνσταντίνος Τούτουζας

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Γενικός Γραμματέας: Φώτης Πατσουράκος

Αν. Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Δατσέρης

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Ταμίας: Πολυτίμη Λεονάρδου

Αν. Ταμίας: Ιωάννης Ιωαννίδης

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Μέλη: Θεοφάνης Αγγελόπουλος

Σωτήριος Καλιαμπάκος

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Ιωάννης Καλλιάτσος

‘Ολγα Κεσίδου

Ιωάννης Νάσιος

Ευθύμιος Παπαμαργαρίτης

Βλάσιος Πυργάκης

Γεώργιος Σιδέρης

Γεώργιος Φερεντίνος

Κεντρικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης του ΙΣΑ, αποτελούν «η διεκδίκηση βιώσιμων λύσεων για τα χρόνια προβλήματα των γιατρών, η κατάργηση των άδικων μηχανισμών του clawback και του rebate, η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η στήριξη των νέων ιατρών, η προώθηση της πρόληψης και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς και η ενίσχυση του ρόλου του ΙΣΑ ως ισχυρού θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας».

Το νέο Δ.Σ του ΙΣΑ κατά την πρώτη συνεδρίασή του έστειλε ένα σαφές μήνυμα: «Με συλλογική προσπάθεια, θεσμικό διάλογο και δυναμικές παρεμβάσεις, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γιατρών, την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους πολίτες».

Με αφορμή την έναρξη της νέας θητείας του Δ.Σ, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, αφού ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ, για την ανανέωση της εμπιστοσύνης στη πρόσωπό του δήλωσε:

«Η νέα εντολή που λάβαμε από τους συναδέλφους αποτελεί δέσμευση να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, υπερασπιζόμενοι τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα των γιατρών και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού συστήματος υγείας προς όφελος των πολιτών.

Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεργασία, την αφοσίωση και την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο που επιτελέσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μαζί αντιμετωπίσαμε σημαντικές προκλήσεις, ενισχύσαμε τον θεσμικό ρόλο του ΙΣΑ και αναδείξαμε με συνέπεια τα ζητήματα που απασχολούν τον ιατρικό κόσμο.

Παράλληλα, καλωσορίζω τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχομαι καλή δύναμη και δημιουργική θητεία. Είμαι βέβαιος ότι με πνεύμα συνεργασίας και ενότητας θα εργαστούμε όλοι μαζί προς όφελος των ιατρών και των πολιτών.

Ο ΙΣΑ θα παραμείνει η ισχυρή φωνή του ιατρικού κόσμου, με ενότητα, δυναμική διεκδίκηση και υπεύθυνη θεσμική παρέμβαση».