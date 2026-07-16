Marfin: Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις καλοκαιρινές διακοπές που οδήγησαν στην «ταυτοποίηση» των σακιδίων (Βίντεο)

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφικό υλικό από προσωπικές διακοπές της περιόδου 2008-2010, το οποίο αποτέλεσε το «νήμα» για τον εντοπισμό των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin.

Τα «μοναδικά» σακίδια που πρόδωσαν τους υπόπτους

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αρχές εστίασαν σε φωτογραφίες από τις διακοπές των υπόπτων, όπου απεικονίζεται ο ένας εκ των δύο 42χρονων συλληφθέντων (ψηλός, με γυαλιά μυωπίας), η φυσιογνωμία του οποίου συμπίπτει με εκείνη του ατόμου που είχε καταγραφεί έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας την ημέρα της τραγωδίας.

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Το στοιχείο-κλειδί, ωστόσο, εντοπίζεται στα προσωπικά τους αντικείμενα. Στην επίσημη έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), το συγκεκριμένο σακίδιο που φέρει ο ύποπτος στις διακοπές ταυτοποιείται με αυτό της ημέρας των επεισοδίων, καθώς παρουσιάζει ένα μοναδικό ίχνος σκουριάς στην επιφάνειά του.

Αντίστοιχη ταυτοποίηση πραγματοποιήθηκε και σε δεύτερο σακίδιο, μαύρου χρώματος, το οποίο φέρει κόκκινη στάμπα γνωστού μουσικού συγκροτήματος.

Τι αναφέρει το πόρισμα για τα βιομετρικά χαρακτηριστικά

Παρά τη σύνδεση μέσω των αντικειμένων, η έκθεση της ΔΕΕ ξεκαθαρίζει πως δεν έχει επιτευχθεί πλήρης ταυτοποίηση των προσώπων με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά.

Ακολουθώντας το προβλεπόμενο επιστημονικό πρωτόκολλο, τα εγκληματολογικά εργαστήρια σημειώνουν στην έκθεσή τους ότι η βιομετρική ταύτιση είναι είτε αδύνατη είτε περιορίζεται στο επίπεδο της «προσομοίωσης».

Ως εκ τούτου, το πόρισμα δεν προχωρά σε κατηγορηματική δήλωση ότι πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, αλλά τεκμηριώνει την άρρηκτη σύνδεσή τους με βάση τη μοναδικότητα των σακιδίων που εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών όσο και στα ντοκουμέντα από τα επεισόδια της Marfin.

Στο μικροσκόπιο και η 46χρονη που αναμένεται από τη Βρετανία

Όσον αφορά τη 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, οι κάμερες ασφαλείας δεν την έχουν καταγράψει έξω από την τράπεζα, αλλά στον πεζόδρομο της οδού Σταδίου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της (μαύρα γυαλιά ηλίου).

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Η αστυνομική έκθεση επισημαίνει ότι η φιγούρα της γυναίκας στη Σταδίου παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τη 46χρονη των φωτογραφιών από τις διακοπές, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, τα εγκληματολογικά εργαστήρια αποφεύγουν να μιλήσουν για απόλυτη και αδιαμφισβήτητη ταύτιση.