Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: Στο «μικροσκόπιο» το ανώνυμο email που ξεκλείδωσε την υπόθεση – Αναζητούν τον αποστολέα

Σε νέα φάση μπαίνει η δικαστική έρευνα για την τραγωδία της Marfin, με την αρμόδια ανακρίτρια να εστιάζει πλέον στον εντοπισμό του προσώπου πίσω από το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα του Απριλίου 2026, το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για τις τρεις πρόσφατες συλλήψεις.

Το αίτημα για άρση του απορρήτου και η στάση των κατηγορουμένων

Την ταυτοποίηση του αποστολέα ζητούν επίσημα και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων. H υπεράσπιση έχει ήδη καταθέσει έγγραφο στην ανακρίτρια, σύμφωνα με το οποίο η ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης του επίμαχου λογαριασμού email δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές Αρχές.

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Παράλληλα, οι συνήγοροι των υπολοίπων προσώπων που κατονομάζονται στο ανώνυμο μήνυμα εμφανίστηκαν στην ανακρίτρια, ξεκαθαρίζοντας πως οι εντολείς τους βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Δικαιοσύνης.

Παράσταση πολιτικής αγωγής από την οικογένεια της Αγγελικής

Στο ανακριτικό γραφείο παρουσιάστηκαν σήμερα και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της οικογένειας της αδικοχαμένης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, της εγκύου εργαζόμενης που έχασε τη ζωή της από την ασφυξία και την έκρηξη στο υποκατάστημα της τράπεζας, δηλώνοντας επίσημα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Στο Μαλανδρίνο και το Ναύπλιο οι δύο προφυλακισμένοι

Οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις μακρές απολογίες τους, παραμένουν προσωρινά στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη εκδοθεί τα φυλακιστήριά τους:

Ο πρώτος κατηγορούμενος θα μεταχθεί στις φυλακές Ναυπλίου και ο δεύτερος κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης

Η κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο ανδρών βασίστηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία. Οι κατηγορούμενοι έδρασαν βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου, με διακριτούς και καθοριστικούς ρόλους, χωρίς τους οποίους δεν θα είχε επέλθει ο θάνατος των θυμάτων.

Ενήργησαν με πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεών τους, αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο στον οποίο έθεσαν τους εργαζόμενους.

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Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι η δράση τους μαρτυρά περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και σταθερή ροπή προς το έγκλημα, εκτιμώντας πως αν αφεθούν ελεύθεροι είναι ύποπτοι για την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.