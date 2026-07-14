Marfin: Έδωσε τη συγκατάθεσή της για να εκδοθεί στην Ελλάδα η 46χρονη – Σε διάστημα 10 ημερών υπολογίζεται η επιστροφή της

Ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates’ Court του Λονδίνου οδηγήθηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για την τραγωδία της Marfin, η οποία συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπου και εργαζόταν.

Η κατηγορούμενη, η οποία τα τελευταία επτά έτη διέμενε μόνιμα στο Μπράιτον, είχε λάβει γνώση για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εις βάρος της από τις ελληνικές δικαστικές Αρχές.

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Η ίδια συναίνεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί, δηλώνοντας παράλληλα αθώα για τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών ακόμη δύο ύποπτοι

Την ίδια ώρα, οι έρευνες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν πλέον σε δύο ακόμη άνδρες, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν πλήρως την ομάδα των πέντε βασικών υπόπτων της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ που προκύπτουν από το προανακριτικό υλικό και τις μαρτυρικές καταθέσεις, ο πρώτος φέρεται να είναι ο κουκουλοφόρος που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας.

Ο δεύτερος εκτιμάται ότι ήταν το άτομο που περιέλουσε το κτίριο με εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας τη ραγδαία εξάπλωση της φονικής πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές πραγματοποίησαν στοχευμένες έρευνες σε σπίτια στον Πειραιά και την Καισαριανή.

Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια, τα οποία έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για ανάλυση, με σκοπό την άντληση κρίσιμων στοιχείων που θα ενσωματωθούν στη δικογραφία.