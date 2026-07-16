Βρετανία: Απαγόρευση πώλησης σε παιδιά ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, σχεδιάζει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη σε άτομα κάτω των 16 ετών στην Αγγλία, ξεκινώντας από τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να προστατευθεί η υγεία και η ευημερία των παιδιών και των εφήβων.

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Με βάση την απόφαση, που θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, η απαγόρευση θα ισχύσει για ποτά που περιέχουν περισσότερα από 150 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης ανά λίτρο. Τα ποτά αυτά δεν θα πωλούνται σε άτομα κάτω των 16 ετών από καταστήματα, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και το διαδίκτυο.

Υπουργοί έχουν δηλώσει ότι περίπου 100.000 παιδιά στην Αγγλία καταναλώνουν τέτοια ποτά καθημερινά και επικαλέστηκαν στοιχεία που τα συνδέουν με διαταραχές ύπνου, άγχος και δυσκολία στη συγκέντρωση.

Η απαγόρευση των ενεργειακών ποτών είναι το τελευταίο από μια σειρά μέτρων που προωθεί η απερχόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για τον περιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Η Βρετανία σχεδιάζει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών και να επιβάλει αυτόματη απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εφήβους 16 και 17 ετών κατά τη διάρκεια της νύχτας, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί αυτοί θα βελτιώσουν την υγεία, τον ύπνο και την ευημερία των νέων.