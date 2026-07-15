Δύο προφυλακίσεις και μία έκδοση για τον εμπρησμό στη Marfin – Τα κενά που “βλέπουν” οι δικηγόροι των κατηγορουμένων

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις των δύο 42χρονων για τον φονικό εμπρησμό στη Marfin το 2010, με αποτέλεσμα να πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Οι δύο συλληφθέντες απολογούνταν χθες Τρίτη για περίπου 3,5 ώρες, κι ενώ παραδέχθηκαν ότι συμμετείχαν στην πορεία, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στα επεισόδια, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των τριών εργαζομένων, εκ των οποίων η μία έγκυος.

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Εν τω μεταξύ, η 46χρονη που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση και συνελήφθη στη Βρετανία, χθες βρέθηκε στα δικαστήρια στο Westminster, και έδωσε την συγκατάθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα.

Το αίτημα των ελληνικών Αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών εκτός αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες από την ελληνική πλευρά. Ως τότε η 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, θα βρίσκεται υπό κράτηση.

«Ταυτοποιήθηκαν αντικείμενα, όχι τα πρόσωπα»

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων χθες Τρίτη έκαναν λόγο για σοβαρά κενά στη νέα δικογραφία, πλήρη καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και παντελή απουσία πραγματικής ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, παραπέμποντας στην προηγούμενη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης που είχε καταλήξει σε αθώωση των τότε κατηγορουμένων.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, ξεκαθάρισε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται απέχει πλήρως από την πραγματικότητα της δικογραφίας.

«Το μήνυμά μας είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτό το οποίο δείχνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαρρέει η Ελληνική Αστυνομία. […] Τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, η αστυνομία επιχειρεί να εμφανίσει την υπόθεση ως πλήρως εξιχνιασμένη, ωστόσο «τα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται δεν ταυτοποιούνται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και την έκθεση της ΔΑΟΕ».

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Ο κ. Καμπαγιάννης τόνισε με έμφαση πως «η ταυτοποίηση δεν έχει να κάνει ούτε με φυσικά χαρακτηριστικά ούτε καν με σωματότυπους. Έχει να κάνει με κινητά αντικείμενα», γεγονός που, κατά την υπεράσπιση, καθιστά την κατηγορία έκθετη στην αποδεικτική διαδικασία.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «τα στοιχεία τα νεότερα είναι ελάχιστα. Είναι μία επανεπεξεργασία παλιότερων στοιχείων» και υλικού που βρισκόταν ήδη στα χέρια των αρχών εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δικηγόρος Άννυ Παπαρρούσου, η οποία μιλώντας στο Mega σημείωσε: «Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο λάθος. Αυτή η δικογραφία κυρίως γράφεται σε ένα mail ανώνυμο, που έχει σταλεί στις αρχές τον Απρίλιο και κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Με βάση αυτό το mail, γίνεται μια στοχευμένη έρευνα σε αυτά τα πρόσωπα, όπου βρίσκεται κάποιο κινητό αντικείμενο που ταυτοποιείται, αλλά δεν ταυτοποιούνται σε καμία περίπτωση τα πρόσωπα, οι κατηγορούμενοι δηλαδή, που σήμερα απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας.

Δεν ταυτοποιούνται με βάση την έκθεση της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, με τα πρόσωπα που είναι στη Marfin και προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Η έκθεση αυτή δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

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Σχετικά με το γιατί η αστυνομία στράφηκε σε αυτά τα πρόσωπα, αν ισχύει η αθωότητά τους, την οποία υποτηρίζει η ίδια η δικηγόρος, απάντησε: «Δεν ξέρω με ποιον τρόπο λειτουργούν οι αστυνομικές αρχές, και δεν γνωρίζω τα κριτήρια επιλογής τους. Μπορώ να τα φανταστώ, για πρόσωπα από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο»,

Εμπρησμός στη Marfin: Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 42χρονοι είπαν ότι συμμετείχαν στην πορεία της 5ης Μαϊου 2010 με αφορμή το πρώτο μνημόνιο, δήλωσαν όμως ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα που έριξε εντός του υποκαταστήματος της τράπεζας εμπρηστικό μηχανισμό.

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Ο ένας εκ των δύο, τον οποίο η δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομική έρευνα προσδιορίζει ως το άτομο που έχει καταγραφεί να σπάζει την τζαμαρία της Marfin, φέρεται να υποστηρίζει ότι έφυγε από την πορεία όταν άρχισαν τα επεισόδια.

Ο συγκατηγορούμενος του, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είπε στην δικαστική λειτουργό ότι κατά την διάρκεια της πορείας βρισκόταν σε άλλο σημείο από το επίμαχο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους της τράπεζας.

Στην απόφαση της δικαστικής λειτουργού και του εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση των δύο, φαίνεται να βάρυναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στους κατηγορούμενους. Επίσης, η απόφαση προφυλάκισης ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι οι 42χρονοι θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.