Λορέντζο Καριέρε: Το Σάββατο στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του – Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου Λορέντζο Καριέρε σε ηλικία 51 ετών, μετά από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία έκανε γνωστές ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης, με σχετική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Όπως γνωστοποίησε, συγγενείς, φίλοι και όσοι επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν θα βρεθούν το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, όπου θα τελεστεί η κηδεία του.

Παράλληλα με τη γνωστοποίηση των λεπτομερειών για την κηδεία του, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν και πληροφορίες για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του που τον οδήγησε στον πρόωρο χαμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λορέντζο Καριέρε έδινε τους τελευταίους μήνες μια εξαιρετικά σκληρή και άνιση μάχη με μια επιθετική μορφή καρκίνου. Η ασθένεια, η οποία ξεκίνησε από το πάγκρεας και έκανε μεταστάσεις στο ήπαρ, επιδείνωσε ραγδαία την υγεία του.

Άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον αναφέρουν πως, παρά τη μεγάλη σωματική καταπόνηση και τις επίπονες θεραπείες, ο ίδιος αντιμετώπισε τη σκληρή αυτή δοκιμασία με απίστευτη αξιοπρέπεια και σθένος μέχρι την τελευταία του πνοή.