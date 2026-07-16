Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 20χρονου Θοδωρή από το Άργος – Σε λευκό φέρετρο η σορός του (βίντεο)

Ανείπωτος θρήνος επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία του 20χρονου Θοδωρή που τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, η σορός του 20χρονου έφτασε μέσα σε λευκό φέρετρο στην Ιερά Μονή Γεννήσεως του Χριστού, κάτω από το κάστρο Λάρισα στο Άργος. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ταφή στο κοιμητήριο του Αγίου Νικοδήμου στην περιοχή της Αγίας Τριάδος – Μέρμπακα στο Δήμο Ναυπλιέων.

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Να θυμίσουμε ότι η τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πυργέλα όταν ο 20χρονος που άνηκε στο φάσμα του αυτισμού δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου αστυνομικών της ΟΠΚΕ με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του Θοδωρή.

Λίγη ώρα μετά και αφού ο 20χρονος συνέχιζε να αγνοεί τα σήματα των αρχών, αστυνομικοί άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 20 φορές με μία από αυτές να τον χτυπάει στο κρανίο. Ο 20χρονος έδωσε τετραήμερη μάχη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου τελικά κατέληξε αργά το βράδυ της 11ης Ιουλίου

Στο μεταξύ, από τον συνδυασμό της ιατροδικαστικής εξέτασης και της βαλλιστικής πραγματογνωμοσύνης θα κριθεί η διαλεύκανση της δολοφονίας του 20χρονου, που δέχτηκε τα πυρά των δύο αστυνομικών στο Άργος.

Οι εξετάσεις αυτές θα ανασυνθέσουν με ακρίβεια τη διαδρομή της σφαίρας που βρέθηκε καρφωμένη στο κεφάλι του 20χρονου και στάθηκε μοιραία για τη ζωή του.