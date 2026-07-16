Φωτιά στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας: Σε ύφεση η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, είχε ηχήσει το 112

Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις θέτοντας την σε ύφεση σε 40 λεπτά.

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Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα, κι από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη .

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βλαχόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Παράλληλα, στις 16:40 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Βλαχόπουλο Μεσσηνίας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.