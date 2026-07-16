Super League: Αυτό είναι το καλεντάρι για τη σεζόν 2026-27
Εν αναμονή της κλήρωσης
Το συνοπτικό πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2026-27 έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης 16/7.
Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των 26 αγωνιστικών του πρωταθλήματος, λίγες ώρες πριν την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης. Η εκδήλωση στον Άλιμο θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start.
Αναλυτικά το συνοπτικό πρόγραμμα της Super League:
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
πηγή στην Google
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