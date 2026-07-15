Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας – Είχε γίνει γνωστός από το ριάλιτι «Bar»

Πέθανε την Τετάρτη 15/7 ο Λορέντζο Καριέρε, που είχε γίνει γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Bar» το 2002.

Ο γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια θανάτου του.

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Ο Λορέντζο Καριέρε που είχε γίνει γνωστός για τις αντιδράσεις του στο ριάλιτι «Bar» και ειδικότερα στο πέναλτι του Άγγελου Μπασινά στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League, συμμετείχε στο συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» που έγινε ευρέως γνωστό στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά και το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο.