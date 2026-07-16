ΥΠΑ: Αυξήθηκε κατά 5% η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας το πρώτο εξάμηνο του 2026 – Διακινήθηκαν 33.964.132 επιβάτες

Αύξηση κατά 5% κατέγραψε η επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 σύμφωνα με την ΥΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 33.964.132, έναντι 32.358.875 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

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Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 4,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αύξηση 6,2 % στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ισχυρή άνοδο 6,2%, καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2026, στην επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία), σε σχέση με το 2025.

Το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 ανήλθε στους 4.778.208 επιβάτες, έναντι 4.497.485 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο «Νίκος Καζαντζάκης» τον Ιούνιο

Σε ό,τι αφορά τον μήνα Ιούνιο και για τα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ παρουσιάστηκε άνοδος της επιβατικής κίνησης, της τάξεως 2,7%. Ενδεικτικά, το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου, που εξυπηρέτησε τον Ιούνιο τους περισσότερους ταξιδιώτες, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 2,1% και διακίνησε 1.425.494, έναντι 1.396.137 επιβατών πέρυσι τον ίδιο μήνα.