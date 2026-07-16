Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Στο «μικροσκόπιο» των εγκληματολογικών εργαστηρίων τα ευρήματα από το σπίτι του 25χρονου

Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην έρευνα για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της Βάγιας Νέστορα.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος αποτελεί πλέον το τέταρτο πρόσωπο που κατηγορείται για την υπόθεση.

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Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στην κατοικία του συλληφθέντα το μεσημέρι της Πέμπτης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και μονάδες USB.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν ήδη αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να αναλυθούν εξονυχιστικά για τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Ο ρόλος-«κλειδί» και η αποκάλυψη από τον ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 25χρονος φέρεται να λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος στην προετοιμασία της επίθεσης.

Κατηγορείται ότι παρέλαβε τα κλειδιά του ορμητηρίου από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο ζευγάρι που πραγματοποίησε την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του 25χρονου έγιναν δυνατά μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος φέρεται να αποκάλυψε το όνομά του στις ανακριτικές αρχές.

Σε εξέλιξη οι προφυλακίσεις για την επίθεση

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Ο 29χρονος και η 26χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για την τοποθέτηση των εμπρηστικών μηχανισμών, κρίθηκαν ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους την περασμένη Τρίτη.

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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε επίσης, μετά τη χθεσινή του απολογία στην ανακρίτρια, και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την οργάνωση της επίθεσης.