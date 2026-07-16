Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 0,40% – Στα 325,99 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Ήπια υποχώρηση σημειώνουν και οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα και στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.475,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,40%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.465,94 μονάδες (-0,80%) και υψηλότερη τιμή στις 2.493,38 μονάδες (+0,31%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 325,99 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 51.025.227 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+3,98%), της Jumbo (+2,24%) και της Coca Cola HBC (+0,70%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhlacor (-4,73%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,06%), της Lamda Developemnt (-2,34%) και των ΕΛΠΕ (-1,99%).

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Eurobank διακινώντας 15.712.748 και 10,635.530 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 53,65 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 44,56 εκατ. ευρώ.

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Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 71 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (+5,98%) και Metlen (+3,98%).

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Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-7,80%) και Δάϊος Πλαστικά (-5,88%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

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AKTOR:13,5800 -0,15%

ALLWYN:13,1150 -0,79%

ΚΥΠΡΟΥ:10,05000 +0,40%

CREDIABANK:0,9640 -0,82%

METLEN:43,3800 +3,98%

OPTIMA:10,2500 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 49,6600 +0,28%

ALPHA BANK: 3,9580 -0,98%

AEGEAN AIRLINES: 11,9000 -0,25%

VIOHALCO: 18,0000 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,4000 -1,33%

ΔΑΑ:10,4000 -1,33%

ΔΕΗ: 22,9000 -0,87%

COCA COLA HBC:57,9000 +0,70%

ΕΛΠΕ: 12,3200 -1,99%

ELVALHALCOR: 4,4300 -4,73%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7200 -1,21%

ΕΥΔΑΠ: 12,4600 -0,32%

EUROBANK: 4,1900 -0,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4550 -2,34%

MOTOR OIL: 48,5800 -0,61%

JUMBO: 22,8000 +2,24%

ΟΛΠ:44,5000 -1,11%

ΟΤΕ: 19,7500 -0,40%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,1000 -1,58%