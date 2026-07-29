Κυψέλη: Λύθηκε το μυστήριο με τη νεκρή της βαλίτσας – Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα

Τέλος μπήκε στο θρίλερ με τη σορό της γυναίκας που είχε εντοπιστεί στις 18/7 μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Η σορός ταυτοποιήθηκε μέσω εξετάσεων και όπως προέκυψε ανήκει σε Βρετανίδα που είχε γεννηθεί το 1988 και η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου.

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Από τη στιγμή που είχε εντοπιστεί η σορός στη βαλίτσα στην Κυψέλη, οι Αρχές άρχισαν έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να διαπιστώσουν την ταυτότητα του θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο σενάριο πως δεν είχε καταγωγή από την Ελλάδα.

Επίσης, από τα δακτυλικά της αποτυπώματα αποδείχθηκε πως δεν ήταν καταγεγραμμένη στην ελληνική βάση δεδομένων, ενώ κανείς συγγενής δεν την είχε αναζητήσει.

Έτσι, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Interpol και τις Αρχές κάθε χώρας για την υπόθεση. Τελικά, το βράδυ της Δευτέρας 27/7, η Interpol ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία πως η σορός ανήκει σε Βρετανίδα με τα αρχικά Ε.Ρ.

Πλέον, οι Αρχές αναζητούν αν ταξίδεψε στην Ελλάδα μόνη της ή με παρέα, με τις απαντήσεις αυτές να αναμένονται από την αεροπορική εταιρεία, καθώς και το αν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στην Αττική το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές θα αναζητήσουν από τις κυπριακές στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στη σύλληψη του ανθρώπου που έβαλε τη σορό της γυναίκας μέσα στη βαλίτσα.

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